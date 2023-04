Un premier aperçu officiel de la future MINI Cooper électrique

Fini les clichés-espions et les images de prototypes camouflés. MINI nous donne maintenant un aperçu officiel de sa Cooper de nouvelle génération, du moins dans sa variante 100% électrique.

Évidemment, on parle d’un design évolutif, rien qui s’éloigne radicalement du modèle sortant. La carrosserie est plus épurée : voyez par exemple les poignées de portes affleurantes et la disparition des moulures sur le rebord des ailes. Elle adopte un contour de calandre qui rappelle celui du récent concept Aceman, tandis que le panneau de couleur assortie au centre est plus large.

Encore une fois, MINI propose un fini contrastant pour les coques de rétroviseurs et le toit (maintenant avec section panoramique) et fait preuve d’originalité avec ses motifs de roues en alliage. L’agencement deux tons de celles-ci donne l’impression de rayons brisés. On peut imaginer l’effet une fois en mouvement!

Photo: MINI

Le site britannique Autocar parle de voies élargies, de porte-à-faux raccourcis, d’un empattement allongé et de roues de plus grand diamètre. Il nous manque les mesures, cependant.

À l’arrière se trouvent de tout nouveaux feux triangulaires (ou trapézoïdaux, en fait) qui sont reliés par une épaisse garniture noire sur laquelle apparaît le nom du modèle. Ces feux sont pleinement intégrés au hayon et leur motif du drapeau britannique semble avoir été modernisé, mais il n’est pas aussi apparent que sur les MINI actuelles.

Photo: MINI

MINI n’a partagé aucune photo de l’intérieur de la voiture, mais on peut apercevoir à travers les vitres que les sièges ont été complètement redessinés pour un look plus moderne et sportif. De plus, les fuites de décembre 2021 révélaient une planche de bord minimaliste et une interface circulaire abritant l’écran central qui prend de l’expansion. Attendez-vous à moins de commandes physiques, mais au retour des fameux interrupteurs de MINI. Par ailleurs, il semble que l’instrumentation derrière le volant est éliminée pour ne conserver qu’un petit affichage tête haute.

Pour les autres détails, il faudra patienter jusqu’au dévoilement en bonne et due forme. Quand? Ça risque de survenir plus tard en 2023, vraisemblablement pour l’année-modèle 2025. N’oublions pas de préciser que la nouvelle MINI électrique sera fabriquée en Chine grâce à une plateforme élaborée par BMW et Great Wall Motors. Celle à essence continuera d’être fabriquée au Royaume-Uni.

Un dernier point : il appert que la MINI 5 portes à essence sera remplacée indirectement par la version de production dudit concept Aceman. L’objectif de MINI, rappelons-le, est que toute sa gamme soit entièrement électrique d’ici 2030.

