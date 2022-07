MINI Aceman : un concept de VUS électrique haut en couleur

Le nouveau concept de véhicule électrique promis par MINI pour 2022 vient d’être dévoilé. Appelé Aceman (à ne pas confondre avec la défunte Paceman), il s’agit d’un multisegment haut en couleur qui s’apparente davantage à une étude de style qu’à un modèle de préproduction.

Chose certaine, il laisse entrevoir une direction et des technologies bien spéciales pour les prochaines générations de MINI.

« Le concept MINI Aceman donne un aperçu d’un véhicule complètement nouveau qui fait le pont entre la MINI Cooper et la MINI Countryman au sein de notre future gamme, explique Stefanie Wurst, directrice de MINI. Ce concept reflète la façon dont MINI se réinvente pour son avenir 100% électrique et ce qui définit la marque : une sensation de go-kart électrifié, une expérience numérique immersive et une empreinte environnementale minimale. »

Photo: MINI

« La simplicité charismatique »

C’est ainsi que MINI décrit le thème du concept Aceman, totalement dépourvu de cuir et de chrome. La partie avant frappe fort avec sa calandre octogonale fermée et ceinturée d’un bandeau lumineux. Partout, les lignes sont saillantes et, à l’arrière les feux reprennent encore une fois le motif du drapeau britannique.

Même chose pour le porte-bagages fixé sur le toit contrastant de couleur British Racing Green. Cet élément met bien en lumière la vocation utilitaire du véhicule, tout comme sa posture large et ses garnitures contrastantes sur le rebord des ailes et au bas de la carrosserie. Cette dernière est peinte en Icy Sunglow Green, une teinte turquoise inédite qui s’accompagne de quelques touche de bleu, de vert foncé et d’orange rosé ici et là.

Photo: MINI

Plein la vue à l’intérieur aussi

MINI ne donne pas d’indices sur la motorisation et se contente de détails techniques comme une longueur de 4,05 m, une largeur de 1,99 m et une hauteur de 1,5 m. Les roues, elles, mesurent 20 pouces.

En ouvrant les quatre portières, sous un jeu de sons et de lumières, on découvre un habitacle pour cinq personnes. Le coffre est décrit comme spacieux, sans plus de précisions. Au niveau du décor, l’approche réductionniste de MINI s’amplifie dans le concept Aceman.

Photo: MINI

La planche de bord imite une barre de son et en met plein la vue. Elle est ponctuée au centre d’une interface circulaire pour les instruments et le multimédia, qui profitent d’un nouveau système d’exploitation basé sur Android et dont le contenu peut se projeter jusque sur les portières. Un petit bloc de commandes et d’interrupteurs s’y suspend juste en-dessous, laissant beaucoup d’espace entre les sièges. La console centrale enfouie plus bas peut être organisée de différentes manières, nous dit MINI.

Revenons aux sièges, qui présentent un intéressant mélange de couleurs, de matériaux (écoresponsables) et de textures. On pourrait passer de longues minutes à analyser leurs moindres détails. Enfin, mentionnons que l’habitacle propose une série de modes et d’ambiances pour personnaliser l’expérience au goût de chacun.

Photo: MINI

Le concept MINI Aceman fera sa première apparition publique lors de la foire du jeu vidéo et de l’informatique de Cologne (Allemagne), appelée gamescom, du 23 au 28 août 2022. La compagnie devrait par la suite nous en dire plus sur sa stratégie électrique pour les années à venir.

En vidéo: notre essai de la MINI Cooper SE 100% électrique