Plus de puissance et d’autonomie pour la future MINI Cooper électrique

Suivant les premières images publiées en avril, MINI a donné d’autres détails cette semaine concernant la Cooper de nouvelle génération, plus précisément la variante 100% électrique.

Contrairement à la précédente lancée en 2020, celle-ci offrira deux principales versions à l’échelle mondiale : Cooper E et Cooper SE. Est-ce que les deux seront commercialisées au Canada? Ça reste à confirmer.

La nouvelle Cooper E d’entrée de gamme est annoncée avec une puissance de 135 kW ou 181 chevaux, donc identique à celle de la Cooper SE que l’on connaît déjà. La seconde recevra un moteur de 160 kW ou 215 chevaux. Le couple n’est pas mentionné ni pour l’une ni pour l’autre.

MINI promet également une autonomie accrue, ce qui fera le bonheur des consommateurs car sa première voiture 100% électrique déçoit à ce chapitre. La capacité de la batterie au lithium-ion s’élèvera à 40,7 kWh pour la Cooper E et à pas moins 54,2 kWh pour la Cooper SE – en hausse par rapport aux 32,6 kWh actuels – procurant une autonomie de 300 à 400 km selon la norme WLTP.

Photo: MINI

Ces chiffres seront évidemment revus à la baisse pour le marché nord-américain, mais comme la capacité de la grosse batterie augmente de 66%, on peut envisager 275 km compte tenu que la Cooper SE est présentement capable de parcourir 183 km selon Ressources naturelles Canada.

Le dévoilement officiel de la nouvelle MINI électrique doit survenir plus tard en 2023 et ses ventes débuteront chez nous dans la première moitié de 2024 comme modèle 2025. Elle sera fabriquée en Chine grâce à une plateforme élaborée par BMW et Great Wall Motors (celle à combustion continuera d’être fabriquée au Royaume-Uni) et une version de performance JCW suivra ultérieurement.

Par ailleurs, tel que rapporté le mois dernier, il y a de bonnes chances que la MINI 5 portes à essence soit remplacée indirectement l’an prochain par la version de production du concept Aceman. Entre-temps, une nouvelle MINI Countryman verra le jour, elle aussi avec une variante électrique, mais produite en Allemagne.

