Confirmé : des MINI John Cooper Works électriques s’en viennent

La marque MINI, qui vient de faire ses débuts dans le monde des voitures 100% électriques avec la nouvelle Cooper SE, s’apprête maintenant à faire le bonheur des amateurs de performance.

En effet, on nous confirme que des modèles MINI John Cooper Works électriques sont actuellement en développement et qu’ils arriveront sur le marché dans un avenir pas si lointain.

Malheureusement, la compagnie n’en dit pas vraiment davantage pour l’instant, ce qui laisse beaucoup de place à la spéculation sur le groupe motopropulseur et le châssis. Tout au plus, elle nous montre une série d’images d’un prototype à l’essai sur la piste.

Photo: BMW Group

Nous pouvons voir ce qui a l’air d’une MINI John Cooper Works GP revêtue d’un camouflage et arborant une calandre grossièrement fermée à l’avant. Les roues et l’aileron arrière sont identiques à la GP, mais il n’y a pas de sorties d’échappement, bien entendu.

Pouvons-nous en conclure que MINI ne se contentera pas simplement de créer une Cooper SE un peu plus ferme et agile, mais qu’elle envisage plutôt un bolide vraiment explosif? À titre de référence, la MINI électrique actuelle affiche une puissance de 135 kilowatts (181 chevaux), alors que les nouveaux modèles John Cooper Works (Clubman, Countryman et GP) développent jusqu’à 301 chevaux.

Photo: BMW Group

Pour ce qui est de la batterie et de l’autonomie, impossible de savoir pour l’instant si la future MINI JCW électrique fera mieux que les 32,6 kWh et 177 kilomètres déjà offerts.

Un dévoilement devrait survenir quelque part en 2021, donc restons à l’affût!

En vidéo : Le Guide de l'auto essaie la MINI Cooper SE électrique