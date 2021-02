MINI veut abandonner le cuir dans ses voitures

Les efforts environnementaux des constructeurs automobiles ne se limitent pas à l’électrification de leurs moteurs, bien entendu. Pour quelques-uns, ça passe aussi par l’intégration de matériaux écoresponsables.

C’est le cas de MINI, qui songe à éliminer complètement le cuir dans ses modèles.

Cette tendance s’observe notamment chez des fabricants de voitures électriques, comme les Tesla ou encore la Polestar 2. Lorsque le cuir n’est pas banni de facto, les consommateurs ont l’option de choisir un autre revêtement plus écologique.

Dans une entrevue pour le site Autocar, le chef du design de MINI, Oliver Heilmer, a dit qu’il ne voulait plus rien savoir du cuir, sans toutefois préciser à quel moment le changement s’effectuerait.

Photo: MINI

« Nous n’aurons plus besoin du cuir dans l’avenir, parce que ce n’est pas durable, a-t-il dit. Nous sommes totalement convaincus que nous pouvons offrir des produits modernes et de grande valeur sans cuir. »

À la place, MINI travaille à mettre au point son propre cuir « végane ».

« Le tissu dans nos sièges est maintenant 100% recyclé. La doublure en dessous est 70% recyclée. Nous voulons créer un design intemporel. Les trucs saisonniers, comme dans le monde de la mode, ce n’est pas notre objectif pour les futures MINI », explique Heilmer, qui ajoute que les matériaux recyclés peuvent être luxueux à la fois.

Peu importent la composition et le style des habitacles de MINI dans les années à venir, et même si des modèles encore plus gros que la Countryman voient le jour, le responsable du design de la marque est formel : l’agrément de conduite restera toujours la priorité. Voilà qui est une bonne nouvelle.

