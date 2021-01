MINI : beaucoup de nouveau pour les modèles 2022

La troisième génération de la MINI moderne reçoit une mise à jour importante après celle de 2019, confirmant ainsi qu’une refonte complète n’est pas prévue à court terme. Les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet 2022 redessinées et améliorées arriveront sur le marché canadien ce printemps.

Cela comprend aussi la MINI Cooper SE électrique et les versions de performance John Cooper Works (JCW), pour lesquelles les divers changements ont une touche exclusive.

« Avec cette révision des modèles, la MINI atteint un niveau de maturité qui la rend encore plus exceptionnelle dans le créneau des petites voitures en termes de style, d’étoffe et de qualité, a déclaré le grand patron de la marque, Bernd Körber. La MINI est l’originale qui se démarque du lot et elle continue de se réinventer encore et encore. »

Photo: MINI

Look rafraichi et un toit unique au monde

Commençons par l’extérieur, où l’on observe une partie avant remodelée avec une grosse garniture noire qui vient englober la calandre et les prises d’air inférieures, de même que l’ajout d’un panneau de couleur assortie à la carrosserie (anciennement noir). Dans les coins, de minces ouvertures triangulaires à vocation aérodynamique remplacent les feux de position, alors que plus haut, des phares à DEL sont maintenant inclus de série.

Sur les côtés, les écussons décoratifs ont été redessinés pour intégrer des marqueurs à DEL et les nouveaux modèles de jantes disponibles ne manqueront pas de retenir l’attention (notamment celles de style « Pulse Spoke »). À l’arrière, le pare-chocs a été retouché pour un look plus épuré et les feux avec le motif du drapeau britannique sont inclus de série.

Pour couronner le tout, MINI propose en option un toit multiton qui constitue une première mondiale et s’avère la plus grande fierté du designer en chef de MINI, Oliver Heilmer. L’idée est née il y a trois ans environ et c’est maintenant qu’on peut admirer le joli résultat.

Photo: MINI

MINI proposait déjà des toits contrastants, mais celui-ci va plus loin en combinant trois couleurs à la fois : le bleu marin à l’avant devient bleu pâle au milieu, puis il change en noir à l’arrière. C’est rendu possible grâce à une technique d’application de peinture par couches humides, technique qui est désormais intégrée au processus de fabrication de l’usine d’Oxford.

Intérieur plus convivial

L’habitacle des MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet 2022 profite d’une révision de certaines surfaces et bouches de ventilation (moins de chrome, notamment) ainsi que d’un nouveau volant sport (chauffant en option) avec des commandes plus conviviales.

Derrière celui-ci, une nouvelle instrumentation numérique de cinq pouces est disponible, tandis que l’écran multimédia central de 8,8 pouces avec contour noir lustré se retrouve de série. L’affichage a été revu pour plus de simplicité et il change de couleur selon le mode choisi (Lounge ou Sport), ce qui a une incidence également sur l’éclairage ambiant optionnel.

Photo: MINI

Les revêtements des sièges ont été actualisés; mentionnons les nouveaux baquets sport à motif carreauté pâle faits de matériaux 100% recyclés. Il y a aussi de nouvelles garnitures disponibles pour la planche de bord.

Mêmes moteurs, mais…

Enfin, il importe de préciser que les mêmes motorisations sont de retour. Par contre, sur un grand nombre de versions, la suspension adaptative livrable avec nouvelle logique de contrôle promet de rehausser encore plus l’agrément de conduite qui définit la marque MINI. En gros, l’amortissement est sensible aux fréquences détectées et peut s’ajuster en moins de 100 millièmes de seconde, améliorant tantôt la tenue de route, tantôt le confort de roulement.

Les prix canadiens et les détails de l’équipement des MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet 2022 seront annoncés à l’approche de leur mise en vente.

En vidéo: Antoine Joubert conduit la MINI Cooper SE électrique