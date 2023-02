MINI Cooper SE Cabriolet : la décapotable électrique ne viendra pas ici

Après le concept dévoilé l’an dernier, MINI présente aujourd’hui une Cooper SE Cabriolet qui entrera bientôt en production. Il s’agit d’une édition spéciale qui sera limitée à 999 exemplaires, tous destinés au marché européen.

Cette première décapotable électrique utilise bien sûr la même motorisation que l’on connaît déjà, générant 181 chevaux et tirant son énergie d’une batterie de 32,6 kWh.

Plus lourde en raison du mécanisme du toit rétractable, la voiture se veut plus lente de 0 à 100 km/h, soit 8,2 secondes au lieu de 7,3 secondes. Naturellement, elle perd aussi en autonomie. Selon la norme WLTP, celle-ci baisse de 233 à 201 km. Une telle diminution de 13,7%, avec les méthodes de calcul nord-américaines, signifierait de 183 à 158 km.

Photo: MINI

Parlant du toit, il est fait de tissu et peut s’ouvrir ou se fermer en roulant jusqu’à une vitesse de 30 km/h. Il peut également coulisser pour rester entrouvert.

Côté design, la Cooper SE Cabriolet n’est disponible qu’en noir ou argent avec des touches de bronze au niveau des portières, du cadre de la calandre, des insertions sur les ailes ainsi que du contour des phares et des feux arrière. Chaque exemplaire est numéroté de 1 à 999. Les roues de 17 pouces au fini noir et argent adoptent le design « Electric Power Spoke », qui est également offert sur le modèle à toit fixe.

Photo: MINI

Quant à l’habitacle, il comprend de série des sièges sport avec repose-cuisses ajustable. Étrangement, bien que MINI dise vouloir se tourner vers les matériaux durables, c’est du cuir Nappa qui recouvre le volant. Diverses garnitures au fini noir lustré et d’autres de couleur jaune agrémentent le décor.

Et le prix? Tenez-vous bien. Au Royaume-Uni, où 150 exemplaires seront vendus, la nouvelle Cooper SE Cabriolet coûte minimalement 52 500 £, soit l’équivalent de 84 650 $ avec le taux de change en vigueur ces jours-ci! On vous rappelle que la Cooper SE non décapotable affiche un PDSF de base de 45 590 $ au Canada, moins les subventions gouvernementales. Bref, continuez à rêver!

