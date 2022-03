La prochaine MINI électrique aura sa propre plateforme

La nouvelle génération de la MINI Cooper s’en vient et, comme c’est le cas actuellement, elle sera disponible à la fois en version à essence et 100% électrique.

La différence cette fois, tel que le confirme MINI, est que la voiture a été développée dès le départ pour accueillir une motorisation électrique. En fait, cette dernière prendra place dans une architecture qui lui est propre, élaborée conjointement par BMW et Great Wall Motors de la Chine.

La production se fera d’ailleurs en sol chinois, alors que celle des MINI à combustion (avec une plateforme modernisée) aura toujours lieu dans l’usine d’Oxford, au Royaume-Uni.

Présentement, les tests se poursuivent avec des essais routiers hivernaux dans le nord de la Suède afin de véritablement mettre la voiture à l’épreuve. Pas juste pour la motorisation électrique : MINI affirme que rouler sur des lacs gelés et des routes enneigées l’aide à peaufiner les réglages de la suspension, de la direction et des systèmes de contrôle électroniques.

Évidemment, le fait d’avoir une plateforme spécifique laisse plus de liberté aux ingénieurs pour intégrer les composantes. Une rumeur veut que la batterie passe de 32,6 kWh à près de 50 kWh, ce qui permettait d’augmenter substantiellement l’autonomie, limitée en ce moment à 183 kilomètres. Ce n'est pas clair encore si la MINI électrique restera à trois portes ou si le modèle cinq portes emboîtera le pas de son côté.

Pour ce qui est du design, le prototype que vous voyez ici reste bien camouflé, mais la nouvelle MINI s’est déjà exposée en décembre dernier lors d’une autre série de tests en Chine. Outre le porte-à-faux avant plus court et les ailes plus musclées, on remarquait de nouveaux phares, un faciès épuré, un toit panoramique de même que des feux arrière trapézoïdaux reliés par une épaisse garniture noire sur laquelle apparaît le nom du modèle.

À l’intérieur, attendez-vous à ce que l’interface circulaire qui abrite l’écran central prenne de l’expansion et se détache du reste et aussi qu’il y ait moins de commandes en dessous. Les photos révélaient par ailleurs l’absence d’une instrumentation derrière le volant, visiblement remplacée par un petit affichage tête haute.

Photo: MINI

Un dévoilement officiel plus tard cette année est tout à fait possible, mais la nouvelle MINI n’entrera en production que dans la première moitié de 2023, selon différentes sources, et sera vraisemblablement commercialisée au Canada en tant que modèle 2024.

En passant, la prochaine génération de la MINI Countryman devrait arriver à peu près en même temps et elle aussi sera disponible en version thermique ou électrique (pas juste hybride rechargeable comme présentement). De plus, un concept présageant la venue d’un nouveau multisegment, qui pourrait ressusciter le nom Paceman, verra le jour dans les mois à venir.

En vidéo : Notre essai routier de la MINI Cooper SE 2020