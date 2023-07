Voici l’intérieur de la prochaine MINI Cooper et son évolution depuis 1959

Une nouvelle génération de la MINI Cooper s’en vient pour l’année-modèle 2025. La première mondiale aura lieu dans les prochains mois et, après que l’on ait vu des images de son extérieur, la compagnie nous donne aujourd’hui un aperçu officiel de son habitacle.

Le décor vous semblera familier ne serait-ce qu’à cause de l’interface circulaire au centre de la planche de bord, mais tout a été repensé pour plus de convivialité et un aspect plus épuré qui se rapproche davantage de la Mini originale de 1959.

Cette dernière n’avait rien de plus qu’un volant, un cadran circulaire au milieu et une rangée d’interrupteurs en dessous. Voici d’ailleurs une courte vidéo qui illustre l’évolution de l’une à l’autre :

Par rapport à la génération sortante, vous remarquerez qu’il n’y a plus de tableau de bord derrière le volant, que celui-ci est plus minimaliste et que la planche de bord est plus dégagée. Surtout, l’interface centrale est plus grande que jamais, le contenu du système multimédia s’affiche sur toute sa surface et moins de commandes physiques se trouvent en dessous. Même le levier de vitesses a été éliminé, du moins dans la MINI à boîte automatique.

C’est donc dire que plus de fonctions de la voiture seront affichées et contrôlées via l’écran, un changement qui n’est pas du tout surprenant et qui cadre dans l’ère du temps. Un affichage tête haute et un nouvel assistant virtuel (présumément incarné par un amusant chien du nom de Spike) seront aussi de la partie pour aider le conducteur.

MINI explique que l’objectif est de créer « une expérience de conduite immersive incluant lumières, sons, animations et projections ».

L’éclairage ambiant sera visiblement à l’honneur (et variable selon le mode de conduite sélectionné), mais n’oublions pas les différentes textures qui agrémenteront les sensations tactiles. À ce sujet, oubliez le cuir : le chef du design de MINI, Oliver Heilmer, a déjà affirmé qu’il ne voulait plus rien savoir du cuir et préfère miser sur des matériaux durables.

L’intérieur de la nouvelle MINI Cooper se transposera assurément dans d’autres modèles, dont la future Countryman qui doit être dévoilée plus tard en 2023 elle aussi. À suivre!

