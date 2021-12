La prochaine MINI Cooper se dévoile accidentellement

Ayant profité d’une mise à jour pour l’année-modèle 2022, la MINI Cooper se tourne déjà vers sa prochaine génération. Des prototypes camouflés ont été aperçus à quelques occasions, mais cette fois-ci, la voiture s’est exposée au grand jour.

Plus précisément, on parle encore d’un prototype (il semble s’agir d’une MINI électrique), un de plusieurs exemplaires qui sont actuellement à l’essai en Chine. Le journaliste Greg Kable a eu la chance de croquer quelques images et il les a publiées sur Twitter.

La partie avant ne change pas beaucoup, outre le fait que les surfaces soient plus épurées et que le panneau de couleur assortie à la carrosserie au centre de la calandre soit plus large.

Photo: Greg Kable/Twitter

Une autre photo avec vue en plongée nous montre un toit panoramique et de nouvelles poignées de portes plus discrètes qui épousent la carrosserie.

Photo: Greg Kable/Twitter

Puis, à l’arrière, tout un changement s’opère avec des feux maintenant triangulaires (ou trapézoïdaux, en fait) et reliés par une épaisse garniture noire sur laquelle apparaît le nom du modèle. Ils sont pleinement intégrés au hayon et leur motif du drapeau britannique semble avoir été modernisé, mais il n’est pas aussi apparent que sur les MINI actuelles. Notez également que les ailes paraissent plus musclées – ou plus grasses, si vous préférez.

Photo: Greg Kable/Twitter

Une dernière photo révèle une partie de l’habitacle et, encore là, l’évolution est marquée. Sur la planche de bord épurée, l’interface circulaire qui abrite l’écran central prend de l’expansion et se détache du reste. En-dessous, il y a moins de commandes, mais les fameux interrupteurs de MINI sont au rendez-vous. Par ailleurs, l’instrumentation derrière le volant est éliminée pour ne conserver qu’un petit affichage tête haute.

Photo: Greg Kable/Twitter

Évidemment, la voiture peut encore changer d'ici son dévoilement officiel et il est possible qu'il y ait certaines différences d'un marché à l'autre, mais ça donne une bonne idée.

La MINI Cooper de nouvelle génération devrait arriver en 2023, les versions à essence étant fabriquées au Royaume-Uni avec une plateforme revampée et la MINI électrique provenant de la Chine avec une architecture développée conjointement par BMW et Great Wall Motors. C’est à suivre.

En vidéo : Sur la piste avec la MINI électrique