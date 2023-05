Voici les 10 véhicules les plus vendus dans le monde en 2022

Affectées par les problèmes d’approvisionnement, dont la pénurie de semi-conducteurs, les ventes de véhicules neufs ont diminué de 1,6% à l’échelle mondiale en 2022, passant de 80,7 millions à 79,4 millions d’unités, selon des chiffres compilés par JATO Dynamics.

La croissance des modèles électriques s’est cependant poursuivie, surtout en Chine et en Europe. Avec un gain de 66% par rapport à 2021, leurs ventes ont atteint 7,37 millions d’unités, ce qui représente 9,3% du marché mondial.

On apprend du même coup que 32,8 millions de VUS ont trouvé preneurs dans le monde l’an dernier, leur part de marché s’accroissant à 41,3%. Les berlines suivent avec 20%, les voitures à hayon avec 16% et les camionnettes avec 8%.

Autre fait intéressant : les États-Unis et le Canada sont la région où il s’est vendu le plus de véhicules neufs par 1 000 habitants en 2022, soit 40,6 en moyenne. Le Japon et la Corée du Sud arrivent deuxièmes avec 33 véhicules par 1 000 habitants.

Les marques et les modèles les plus populaires

En termes de marques, Toyota, Tesla, Suzuki ainsi que les compagnies chinoises BYD et Chery sont celles qui ont le plus augmenté leur part de marché. À l’inverse, Nissan, Volkswagen, Honda et Stellantis en ont perdu le plus. Toyota reste bonne première avec 13%.

Ce sont des modèles Toyota qui occupent d’ailleurs les deux premières places du classement des véhicules neufs les plus vendus dans le monde en 2022 selon JATO Dynamics. Trois autres apparaissent non loin derrière, dont le nouveau Corolla Cross. Pour voir le top 10, vous n’avez qu’à défiler vers le bas.

Photo: Toyota

1. Toyota RAV4 – 1,02 million de véhicules (baisse de 10% par rapport à 2021)

Photo: Toyota

2. Toyota Corolla – 992 000 véhicules (baisse de 10% par rapport à 2021)

Photo: Tesla

3. Tesla Model Y – 747 000 véhicules (hausse de 91% par rapport à 2021)

Photo: Antoine Joubert

4. Honda CR-V – 733 000 véhicules (baisse de 18% par rapport à 2021)

Photo: Guillaume Rivard

5. Toyota Camry – 673 000 véhicules (baisse de 1% par rapport à 2021)

Photo: Toyota

6. Toyota Hilux – 632 000 véhicules (hausse de 13% par rapport à 2021)

Photo: Dominic Boucher

7. Nissan Sentra – 566 000 véhicules (baisse de 18% par rapport à 2021)

Photo: Louis-Philippe Dubé

8. Toyota Corolla Cross – 530 000 véhicules (hausse de 221% par rapport à 2021)

Photo: Ford

9. Ford F-150 – 525 000 véhicules (baisse de 5% par rapport à 2021)

Photo: Tesla

10. Tesla Model 3 – 482 000 véhicules (baisse de 3% par rapport à 2021)

En vidéo : Top 10 des véhicules les plus vendus au Canada en 2022