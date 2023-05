Antoine Joubert présente le Cadillac LYRIQ

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a présenté le Cadillac LYRIQ, le premier VUS 100 % électrique de la marque.

Par le passé, Cadillac avait fait une première incursion avec la ELR, voiture hybride rechargeable qui partageait les composantes de la défunte Chevrolet Volt, mais à un prix considérablement plus élevé. Le LYRIQ a fait ses débuts en 2023 et seulement une poignée de véhicules ont pu être commercialisés.

Photo: Cadillac

Le VUS emploie l’architecture Ultium. « C’est la nouvelle plateforme qui va servir de base à un paquet de nouveaux produits chez General Motors et aussi chez Honda et Acura », explique-t-il. En effet, l’Equinox EV et le Blazer EV figurent parmi les modèles à venir chez Chevrolet, alors que Honda se prépare avec le Prologue.

Une gamme étendue

Pour 2024, la gamme s’élargit puisque le consommateur pourra choisir entre trois versions : Tech, Luxury et Sport. De plus, le véhicule sera commercialisé en propulsion ou encore avec un système à quatre roues motrices. La puissance varie entre 340 et 500 chevaux.

Photo: Dominic Boucher

« On a une batterie de 102 kWh. On peut aller chercher, dans le meilleur des mondes, autour de 500 km. En ce qui me concerne, j’ai fait environ 450 km sur une charge », mentionne Antoine.

Pour plus de détails sur les prix et les impressions de conduite, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.