Mercedes-AMG EQE VUS 2024 : extra tonique

Carlsbad, Californie – Après avoir lancé ses propres versions des berlines EQS et EQE, AMG pose un nouveau jalon dans son histoire en introduisant son premier VUS électrique. Les ventes de VUS étant en progression constante, il était normal que AMG s’intéresse à ce segment. Si c’est le VUS EQE et non le VUS EQS qui a été retenu pour recevoir le traitement AMG, c’est principalement en raison de son gabarit plus contenu.

Dès le premier coup d’œil, on remarque que c’est l’écusson AMG, et non l’étoile de Mercedes-Benz, qui orne le capot du véhicule. Ce détail donne le ton pour le reste de la carrosserie, dont le style est plus affirmé avec ses ailes typées et ses jantes en alliage spécifiques de 21 ou 22 pouces. La partie avant présente les blocs optiques Digital Light avec projection AMG en guise de cérémonie d’accueil au déverrouillage du véhicule.

Hyper screen

L’habitacle reçoit également la touche AMG avec des sièges sport réalisés en matériau Artico et emblèmes AMG de série, une sellerie en cuir nappa étant optionnelle. Le volant AMG à deux branches est garni de nombreuses touches à feedback haptique. En option, Mercedes-AMG propose le Hyperscreen composé de trois écrans installés sous une surface vitrée qui s’étend d’un côté à l’autre de la planche de bord. Comme il s’agit d’un modèle AMG, l’affichage reçoit un traitement spécifique.

La chaîne audio de série provient de chez Dolby Atmos et permet une expérience sonore à 360 degrés. Il est également possible d’obtenir pour une chaîne audio Burmester haut de gamme. Le volume de chargement varie entre 580 litres avec tous les sièges en place et 1 675 litres avec les dossiers des places arrière rabattus.

Hyper rapide

Au volant du VUS Mercedes-AMG, on découvre un véhicule dont les performances en accélération comme en reprises sont spectaculaires, surtout lorsqu’il est équipé de l’ensemble Dynamic Plus comme l’était notre véhicule d’essai. Avec cette option, la puissance combinée est de 677 chevaux, plutôt que de 617, alors que le couple maximal est de 738 lb-pi plutôt que de 700. L’ensemble permet au VUS électrique d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, la vitesse maximale passé à 240 km/h plutôt que 220. Les deux moteurs de ce VUS sont dotés de bobines spécifiques alors que l’onduleur de courant est recalibré. On en ressent l’effet chaque fois que l’on enfonce l’accélérateur.

Cinq modes de conduite sont au programme, les modes Sport et Sport Plus ajoutant des ambiances sonores évoquant la puissance et le couple, lesquelles peuvent être paramétrées avec trois niveaux d’intensité. La batterie est d’une capacité de 90,6 kWh. L’autonomie s’établit alors à 370 kilomètres selon le standard de l’agence américaine EPA (Environmental Protection Agency). Le système électrique repose sur une architecture de 400 volts, ce qui limite la puissance de recharge à 170 kW sur une borne rapide. Les marques coréennes et Tesla font mieux à ce chapitre. La capacité de remorquage est de 750 kilos si la remorque ne possède pas de système de freinage et de 1 800 kilos si elle en est munie.

Hyper maniable

Le rouage intégral est à contrôle électronique, le système vérifiant et ajustant la répartition du couple 160 fois par seconde. Cela permet de faire varier presque instantanément cette répartition entre les trains avant et arrière. Ainsi, la stabilité est excellente en accélération franche lors des sorties de virage. Même si ce VUS AMG pèse 2 690 kilos, son comportement est impressionnant grâce à sa suspension pneumatique adaptative et sa direction active aux quatre roues faisant partie de la dotation de série.

Le système d’amortissement adaptatif comporte deux soupapes de pression localisées à l’extérieur des amortisseurs, assurant une calibration plus précise. L’EQE VUS est aussi équipé d’un système électromécanique de stabilisation comprenant des barres antiroulis scindées en deux et reliées par un actuateur. Quand le véhicule roule en ligne droite, ces barres sont découplées, assurant ainsi un plus grand débattement des suspensions et un meilleur confort. Dès que le véhicule entre en courbe, l’actuateur relie les barres pour réduire le roulis en virage au minimum afin d’améliorer la tenue de route.

La direction active joue également son rôle. Elle braque les roues arrière jusqu’à neuf degrés en contre-phase avec les roues avant lorsque la vitesse est inférieure à 60 km/h, puis dans le même sens si elle est supérieure à 60km/h. Résultat, le VUS se comporte avec beaucoup d’aplomb en conduite sportive, malgré sa masse élevée.

Le Mercedes-AMG EQE VUS arrivera au pays au troisième trimestre de 2023 en tant que modèle 2024. Son échelle de prix n’a pas encore été fixée par la direction canadienne de la marque, mais on s’attend à ce que son prix de départ avoisine le 130 000 $.

