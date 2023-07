Mercedes-AMG GLC 43 et GLC 63 S E Performance : tenez-vous bien!

Mercedes-Benz a dévoilé lundi les nouvelles versions AMG de son populaire utilitaire compact de luxe, le GLC. Bien que leur design ne change pas drastiquement (le contraire nous aurait étonnés), la compagnie leur a donné une dose d’électrification afin d’augmenter les performances de façon marquée.

Voici donc les GLC 43 et GLC 63 S E Performance, le second adoptant une appellation plus longue à l’instar des ultimes berlines de Classe C et Classe S. Combinant un moteur à combustion et un moteur électrique avec des technologies développées en F1 par Mercedes-AMG, il est décrit comme le premier VUS hybride de performance de la marque.

Mercedes-AMG GLC 43 2024 : turbocompresseur à assistance électrique

Commençons par le GLC 43, dont le moteur de 2 litres est greffé d’un turbocompresseur qui emploie une assistance électrique afin de réduire son délai d’intervention et de maintenir la pression à la relâche de l’accélérateur. La puissance grimpe à 416 chevaux et le couple, à 369 lb-pi. Un démarreur-générateur à courroie avec batterie de 48 volts fournit un extra de 13 chevaux à bas régime pour des départs et des dépassements plus rapides.

Ce modèle compte sur son propre rouage intégral permanent appelé AMG Performance 4MATIC+, qui privilégie la répartition du couple aux roues arrière, ainsi que sur une boîte de vitesses à neuf rapports, encore là avec des réglages typiques d’AMG. De son côté, la suspension AMG Ride Control comprend l’amortissement adaptatif et la direction est active aux quatre roues pour plus de maniabilité à basse vitesse.

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance 2025 : hybride à fond

Beaucoup plus puissant, le GLC 63 reçoit un moteur turbo de 2 litres retravaillé et jumelé à un moteur électrique arrière de même qu’une batterie de 6,1 kWh. Ensemble, ils ne génèrent rien de moins que 671 chevaux et un couple maximal de 752 livres-pied.

Ce qui est intéressant à propos de ce système, c’est non seulement le refroidissement complexe favorisant la performance, mais aussi le lien mécanique entre les trains avant et arrière – plutôt inhabituel pour un véhicule hybride à rouage intégral. Si un patinage est détecté, l’énergie du moteur électrique peut être transférée à l’avant.

Ici aussi, la direction est active aux quatre roues et la suspension AMG Ride Control avec amortissement adaptatif est incluse. N’oublions pas la fonction de stabilisation active du roulis. Bref, tout pour s’amuser en famille même dans les virages les plus prononcés.

Deux ensembles à considérer

En plus des changements à l’extérieur et à l’intérieur, comme un nouveau volant AMG et la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX, ces deux utilitaires AMG peuvent être équipés de l’ensemble Nuit, qui ajoute des éléments au fini noir lustré, ou encore de l’ensemble extérieur en fibre de carbone, qui fait bien ce que son nom indique.

Le Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC+ arrivera sur le marché canadien à l’hiver 2024, tandis que le Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance suivra plus tard comme modèle 2025. Les prix seront annoncés peu de temps avant.

