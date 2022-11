En vidéo : la Mercedes-AMG ONE fracasse le record du Nürburgring

La voiture hyper sport Mercedes-AMG ONE vient de réaliser un tour record du circuit allemand Nürburgring-Nordschleife. Avec son chrono de 6:35,183 minutes, elle devance toutes les autres voitures de production légales sur la route.

L’ancienne marque de 6:43,047 minutes appartenait à la Mercedes-AMG GT Black Series. C’est donc un écart de huit secondes!

L’exploit a eu lieu le 28 octobre dernier en toute fin de journée, alors que la piste était encore mouillée et légèrement poussiéreuse à certains endroits, comme l’explique le pilote de DTM et ambassadeur d’AMG, Maro Engel.

Ce dernier avait aussi la délicate tâche d’optimiser l’utilisation des moteurs électriques du système hybride de la ONE – dérivé de la Formule 1 – sur les 20,83 kilomètres de « l’Enfer vert ». Voici ce que ça donne en vidéo :

Des officiels de la firme TÜV Rheinland ont bien sûr inspecté la voiture pour s’assurer qu’elle soit conforme au modèle de production et non adaptée d’aucune manière pour la piste. Soulignons que le record a été établi en réglant les systèmes en mode « Course Plus », qui maximise l’aérodynamisme en plus d’abaisser le châssis de 37 mm à l’avant et de 30 mm à l’arrière.

La Mercedes-AMG ONE, rappelez-vous, exploite un V6 turbocompressé de 1,6 litre et quatre moteurs électriques générant au total 1 049 chevaux et permettant d’atteindre une vitesse maximale (limitée électroniquement) de 352 km/h. Contrairement à une monoplace de F1, elle peut asseoir deux personnes et compte sur un rouage intégral 4MATIC+ signé AMG Performance avec répartition du couple entièrement variable.

Quelle sera la prochaine voiture à battre le record du Nürburgring? À suivre!

