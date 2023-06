Mercedes-AMG S 63 E Performance 2024 : débauche de puissance

Malibu, Californie – Grâce à une motorisation hybride rechargeable développant 791 chevaux et 1 055 lb-pi de couple, ainsi qu’à son rouage intégral, la S 63 E Performance est capable d’atteindre 100 km/h en 3,3 secondes. En règle générale, lorsqu’il est question d’une motorisation hybride rechargeable, l’objectif est d’améliorer la consommation. Pas chez AMG, où le but est de se servir du moteur électrique pour améliorer les performances. Ici, c’est réussi puisqu’il s’agit tout simplement de la Classe S la plus puissante jamais produite.

Le V8 biturbo de 4,0 litres AMG, toujours assemblé à la main par un seul technicien, développe 603 chevaux. Le reste de la cavalerie provient du moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion HPB150 d’une capacité de 13,1 kWh. Ces deux composants sont localisés directement sur le train arrière afin d’optimiser la répartition des masses, presque égale entre les deux trains. Si la batterie est de 13,1 kWh, alors qu’elle n’est que de 6,1 kWh sur la Mercedes-AMG GT S 63 E Performance qui est animée par une motorisation similaire, c’est parce que les ingénieurs ont profité de la cavité plus grande de la Classe S580e hybride pour y loger la batterie HPB150. Celle-ci permet aussi de circuler en mode électrique seulement sur 33 kilomètres, selon le standard WLTP. Il est également possible de conserver l’énergie stockée dans la batterie pour une utilisation ultérieure en sélectionnant le mode Battery Hold.

Une agilité surprenante

Sur les routes serpentant les canyons de la région de Malibu, la S 63 E Performance étonne par son agilité malgré ses plus de 5 mètres de longueur et son poids de plus de 2 600 kilos. Pour cela, elle peut compter la direction active aux quatre roues permet de faire pivoter les roues arrière jusqu’à 2,5 degrés en contre-phase à basse vitesse. Il faut ajouter le système électromécanique de stabilisation du roulis, alimenté en 48 volts. Il comporte des actuateurs reliés aux barres antiroulis avant et arrière lesquelles sont scindées en deux. Lorsque la voiture roule en ligne droite, ces barres sont découplées par les actuateurs de façon à améliorer le confort. Lorsque la voiture est en virages, les actuateurs recouplent ces barres de façon à réduire le roulis. Ces deux dispositifs font partie de la dotation de série de la S 63 E Performance.

Une puissance stupéfiante

Le V8 biturbo est le principal atout de la chaîne de traction hybride P3. Ses deux turbocompresseurs sont localisés dans le « V » du moteur afin de réduire la course des gaz d’échappement vers les turbos et, par conséquent, leur temps de réponse. Ce moteur est jumelé à la boîte AMG Speedshift à neuf rapports comportant un embrayage plus léger qu’un convertisseur de couple, lequel permet des passages plus rapides entre les rapports que ce soit en accélération franche ou lors des rétrogradages. Lors des transitions, la S 63 E Performance se lance à l’assaut du prochain virage avec un aplomb déconcertant.

Comme il s’agit d’un modèle AMG, plusieurs modes de conduite sont au programme. Il est possible de passer presque instantanément de l’un à l’autre en tournant le sélecteur rotatif situé sous la branche droite du volant. En mode Confort, la conduite est relaxe et fluide, tandis que les modes Sport et Sport+ confèrent un comportement nettement plus affûté à la S 63 E Performance. Résultat, cette berline est presque deux voitures dans une.

Le look AMG

La S 63 E Performance n’arbore pas l’étoile de Mercedes-Benz sur son capot, mais plutôt le sigle AMG. Sa calandre présente les lamelles verticales propres à cette marque et les prises d’air sont agrandies pour optimiser le refroidissement. On remarque aussi le diffuseur et les sorties d’échappement typiques d’AMG. C’est le même scénario dans l’habitacle avec un volant multifonction AMG ainsi qu’une signature graphique spécifique pour les écrans.

Le grand confort d’une Classe S est toujours assuré par une magnifique sellerie en cuir pour les sièges qui sont à la fois chauffants, ventilés et massants. Les places arrière offrent un confort souverain, surtout du côté droit avec un repose-jambes qui s’élève alors que le siège avant devient inutilisable puisqu’il est repoussé vers la planche de bord.

Photo: Gabriel Gélinas

À l’occasion de ce premier contact, la direction canadienne de la marque a précisé la date de commercialisation, soit le premier trimestre de 2024, mais pas le prix de départ ou le tarif des options. Pour référence, la Mercedes-AMG GT, dont la motorisation est de conception similaire, demande un prix de base de 205 000 $. Il y a donc fort à parier que celui de la S 63 E Performance sera supérieur.

