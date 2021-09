Mercedes-AMG GT 63 E Performance : 831 chevaux rechargeables

Mercedes-Benz a de gros projets pour sa division AMG et l’électrification sera de mise. Aujourd’hui, on découvre enfin le premier fruit de cette nouvelle philosophie: la Mercedes-AMG GT 63 E Performance 2023.

Basée sur la GT Coupé 4 portes, cette voiture hybride rechargeable de très haut niveau devient le modèle de série le plus puissant jamais conçu par le constructeur allemand (on ne compte pas l’AMG Project One).

Son V8 biturbo de 4,0 litres est jumelé à un moteur électrique sur l’essieu arrière qui se trouve intégré à la boîte de vitesses à deux rapports. Un différentiel arrière à glissement limité fait aussi partie de l’équation. Au total, la puissance s’élève à 831 chevaux et le couple, à 1 023 livres-pied. Un alterno-démarreur à courroie fournit un supplément de 14 chevaux.

Photo: Daimler

Accélérations époustouflantes

Le chrono pour le 0-100 km/h est annoncé à seulement 2,9 secondes, tandis que la consommation moyenne serait de 8,6 L/100 km selon la méthode de calcul européenne.

Ledit moteur électrique tire son énergie d’une batterie de 6,1 kWh. Ce n’est pas très gros. D’ailleurs, l’autonomie qu’elle procure n’est que de 12 kilomètres d’après le protocole WLTP –encore moins si l’on utilisait les standards nord-américains. La batterie a toutefois ceci de particulier que ses 560 cellules sont refroidies individuellement par 14 litres de liquide de refroidissement à la fine pointe de la technologie. Elle reste donc à une température optimale de 45 degrés Celsius peu importe les cycles de recharge et de décharge.

Photo: Daimler

En ce qui concerne la conduite, sept modes sont proposés via le système AMG Dynamic Select : Électrique, Confort, Sport, Sport+, Course, Glissant et Individuel. En mode Glissant, la puissance est réduite, la courbe de couple d’aplatit, le moteur électrique ne peut fonctionner seul et le freinage régénérateur ne peut être ajusté (quatre niveaux autrement).

Soulignons par ailleurs la suspension pneumatique AMG Ride Control+ avec amortissement variable à contrôle électronique de même que les freins avant en carbone-céramique dont les disques mesurent 420 mm et les étriers possèdent six pistons.

Photo: Daimler

Design bien connu

Le design ne change pas tellement hormis les nouveaux écussons et le volet de recharge à l’arrière. La principale différence est sans doute les nouvelles jantes de 20 et 21 pouces en alliage léger. De même, l’intérieur se contente d’ajouter des affichages spécifiques à la motorisation hybride.

Tel que mentionné en intro, la Mercedes-AMG GT 63 E Performance arrivera comme modèle 2023, sans aucune concurrence directe. Son prix et ses détails pour le Canada seront annoncés à une date ultérieure. Si vous préférez une option 100% électrique, bien qu’un peu moins explosive, il faudra vous tourner vers la Mercedes-Benz EQS 2022.