En vidéo : la Mercedes-AMG GT Black Series bat le record du Nürburgring

La nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series 2021, inspirée de la GT3 de course, a récemment enregistré un temps de 6:48,047 minutes sur le légendaire circuit allemand du Nürburgring, le tour le plus rapide pour une voiture de production.

L’exploit est d’autant plus impressionnant que certaines sections de la piste longue de 20,8 kilomètres n’étaient pas sèches, que le mercure n’atteignait que 7 degrés Celsius et que la noirceur commençait à s’installer.

Photo: Daimler

Le pilote Maro Engel a bien sûr opté pour tous les réglages permettant d’optimiser la vitesse et la tenue de route de la voiture, notamment ceux du becquet avant, de l’aileron arrière à deux paliers, de l’angle des roues, des barres antiroulis et des amortisseurs. N’oublions pas l’apport des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO spécialement conçus pour la GT Black Series (285/35ZR19 avant, 335/30ZR20 arrière).

« C’est vraiment remarquable de voir tout l’appui au sol que génère la Black Series et à quel point on peut la conduire de façon prévisible et assurée, même à la limite, a-t-il déclaré. Je lève mon chapeau aux concepteurs d’AMG! »

Voici ce que ça donne vu de l'intérieur :

Rappelons que la Mercedes-AMG GT Black Series exploite le V8 AMG le plus puissant jamais conçu, développant 720 chevaux et un couple de 590 livres-pied. Les ingénieurs ont aussi amélioré la réponse de l’accélérateur pour des décollages plus explosifs. La puissance est transmise aux roues arrière par l’entremise d’une boîte AMG SPEEDSHIFT à double embrayage qui compte sept rapports et qui profite elle aussi de nouveaux réglages.

Officiellement, la GT Black Series passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 200 km/h en moins de neuf secondes. Sa vitesse de pointe s’élève à 325 km/h.

En vidéo : À bord de la Mercedes-AMG GT R