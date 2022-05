Volvo XC40 2023 : l’évolution et l’électrification se poursuivent

Volvo C40 Recharge : pas mal plus cher que le XC40 électrique

Volvo Canada a annoncé le prix du tout nouveau multisegment C40 Recharge , son premier véhicule conçu dès le départ avec une motorisation électrique et aussi le premier à ne pas offrir d’intérieur en cuir pour des considérations écologiques. Ce modèle à la silhouette plus basse et plus dynamique que …