Volvo C40 Recharge : pas mal plus cher que le XC40 électrique

Volvo Canada a annoncé le prix du tout nouveau multisegment C40 Recharge, son premier véhicule conçu dès le départ avec une motorisation électrique et aussi le premier à ne pas offrir d’intérieur en cuir pour des considérations écologiques.

Ce modèle à la silhouette plus basse et plus dynamique que le XC40 Recharge n’est toutefois pas donné, débutant à 72 600 $. C’est un écart de près de 13 000 $ avec son frangin qui, rappelons-le, a vu son prix baisser considérablement pour 2022.

Du même coup, le C40 Recharge n’est éligible à aucune subvention fédérale ou provinciale pour véhicules électriques, la limite au Québec étant fixée à 60 000 $.

Sur le plan technique, pourtant, il s’agit d’un clone du XC40 Recharge et de la Polestar 2. Tous sont élaborés sur la même architecture, partagent plusieurs composants et procurent des sensations similaires au volant. Le sprint 0-100 km/h s’effectue en 4,7 secondes grâce aux deux moteurs électriques qui développent ensemble 402 chevaux et 468 livres-pied de couple.

La capacité utilisable de la batterie est de 75 kWh (capacité totale de 78 kWh) et l’autonomie se chiffre à environ 360 kilomètres selon l’EPA aux États-Unis. C’est un peu moins que les Audi Q4 e-tron et Volkswagen ID.4, sans parler du Tesla Model Y. La batterie peut être rechargée de 10% à 80% en 33 minutes sur une borne rapide avec courant de 150 kilowatts.

Une seule version tout équipée

Contrairement au XC40 Recharge, le nouveau C40 Recharge se présente au Canada en une seule version appelée Ultimate et celle-ci est tout équipée. On retrouve l’ensemble de services numériques (abonnement de quatre ans) avec système d’exploitation Android, un toit panoramique fixe, un éclairage à DEL de pointe, un assistant de conduite, une chaîne audio Harman Kardon, un système de visualisation à 360 degrés et des jantes exclusives de 20 pouces. Il est possible de choisir des tapis Bleu fjord sans frais avec quatre des sept couleurs extérieurs au menu.

Les clients potentiels doivent aussi savoir que Volvo propose l’entretien régulier gratuit et une garantie sur l’usure des pièces pour une durée de 4 ans ou 80 000 kilomètres, selon la première éventualité.

Un dépôt de 500 $ est exigé pour les commandes, en ligne ou chez un concessionnaire Volvo. Les premières livraisons du C40 Recharge au Canada sont prévues au printemps 2022.

