Le Volvo XC90 et son successeur électrique seront vendus en parallèle

Ça fait un bail qu’on a entendu parler du Volvo XC90, le VUS à trois rangées de sièges du constructeur suédois. Rien n’a changé depuis une mise à jour de la génération actuelle pour l’année-modèle 2020.

Comme vous le savez peut-être, Volvo entend éliminer complètement les moteurs à combustion de sa gamme d’ici 2030. Pour accompagner les XC40 Recharge et C40 Recharge, on assistera plus tard en 2022 au dévoilement d’un VUS électrique qui deviendra le porte-étendard de la marque et qui agira comme successeur au XC90. Toutefois, ce dernier ne quittera pas la scène à court terme.

Le chef de la direction de Volvo, Hakan Samuelsson, a déclaré cette semaine que le XC90 continuera d’être produit dans son usine en Suède et commercialisé dans différents marchés pendant que le nouveau modèle électrique sortira de l’usine en Caroline du Sud – un peu comme les Ram 1500 de nouvelle et d’ancienne génération coexistent en ce moment.

Photo: Volvo

Selon le grand patron, il y a encore de la demande pour des XC90 à essence et hybrides, alors rien ne sert de l’abandonner maintenant. Au fait, êtes-vous surpris d’apprendre qu’il s’en est vendu plus d’exemplaires que de Porsche Cayenne, d’Audi Q7 et de Land Rover Range Rover Sport au Canada en 2021? Seuls les Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 et Acura MDX ont fait mieux.

Samuelsson a même ajouté que le XC90 recevra une autre mise à jour à l’extérieur et à l’intérieur dans les prochaines années. Par contre, n’attendez aucun changement sous le capot. Volvo concentre tous ses investissements de moteurs dans l’électrique et son usine suédoise commencera à fabriquer des véhicules électriques en 2025.

Pour revenir au successeur du XC90 qui sera dévoilé cette année, très peu de détails à son sujet sont connus. Il sera construit sur une plateforme exclusivement électrique et offrira un intérieur plus spacieux et polyvalent que celui du XC90. La rumeur veut qu’il porte le nom Embla. À suivre…

