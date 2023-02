Le NACTOY a annoncé les véhicules nord-américains de l’année

À chaque année, le North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) regroupe soixante journalistes automobiles nord-américains pour choisir les meilleurs véhicules de l’année. Parmi, ceux-ci, on retrouve nos experts Antoine Joubert, Marc Lachapelle et Gabriel Gélinas.

Lors de cette capsule vidéo, nos animateurs Mathieu Roy et Antoine Joubert reviennent sur les meilleurs véhicules selon le jury.

La camionnette de l’année est…

« Sans surprise, si l’on commence avec les camionnettes, le Ford F-150 Lightning remporte la catégorie. C’était évident, on se battait pratiquement contre du bois mort », affirme Antoine.

Les finalistes comprenaient le Lordstown Endurance, une camionnette 100 % électrique uniquement commercialisée aux États-Unis et le Chevrolet Silverado ZR2 à moteur V8 de 6,2 litres.

Les coréens au sommet

La Cadillac LYRIQ, bien qu’elle soit fort intéressante, a été mal présentée selon notre chroniqueur. « C’est un produit qui est très impressionnant sur le plan du design, de l’aménagement et de la technologie, mais qui — dans le cas de cette version propulsée — nous a laissé sous notre appétit », se désole Antoine.

La Genesis GV60 figurait également comme finaliste, mais c’est la Kia EV6 qui a remporté la mise.

Surprise!

« Là où la grande surprise est arrivée, c’est du côté des voitures. Et des voitures, on le sait, il y en a de moins en moins », mentionne Antoine. En effet, il y a eu peu de nouveautés et plusieurs modèles ont été rapidement écartés du palmarès.

Parmi les finalistes, la Nissan Z a été mise de côté, puisqu’il s’agit essentiellement d’une voiture de niche, et la Genesis G80 électrique a manqué de justesse le podium. La gagnante n’est nulle autre que l’Acura Integra.

