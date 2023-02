L’AJAC annonce la voiture et le VUS canadiens de l’année 2023

Le NACTOY a annoncé les véhicules nord-américains de l’année

À chaque année, le North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY) regroupe soixante journalistes automobiles nord-américains pour choisir les meilleurs véhicules de l’année. Parmi, ceux-ci, on retrouve nos experts Antoine Joubert, Marc Lachapelle et Gabriel Gélinas. Lors de cette capsule vidéo, nos animateurs Mathieu Roy et Antoine …