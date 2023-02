Les véhicules les plus et les moins appréciés en 2023 selon Consumer Reports

Le magazine américain Consumer Reports vient de publier son tout dernier palmarès des véhicules les plus appréciés des consommateurs, ayant sondé les propriétaires de plus de 300 000 véhicules des années-modèles 2020 à 2023.

L’équipe a mesuré leur satisfaction à l’égard de la conduite, de la performance, du confort, du rangement, de l’électronique et du rapport qualité-prix, entre autres. Ensuite, elle a calculé le pourcentage de gens qui choisiraient encore le même véhicule lors d’un prochain achat.

Les résultats sont donc une mesure du taux de satisfaction, mais ils ne tiennent pas compte de critères comme la sécurité lors des collisions et la fiabilité à long terme. Autrement dit, un véhicule peut être très apprécié de ses propriétaires, mais ça ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit du meilleur achat.

Quand on regarde les marques de voitures les plus appréciées en 2023, Porsche retourne au sommet de la liste de Consumer Reports, suivie de Genesis, Tesla, BMW et Subaru. À l’inverse, les moins appréciées sont Infiniti, Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan et Cadillac.

Pour ce qui est des véhicules, toutes catégories confondues, on vous invite à défiler la page pour voir les classements.

Les 10 véhicules les plus appréciés en 2023 selon Consumer Reports

10 - Toyota RAV4 Prime

87% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Toyota

3 (égalité) - Toyota GR 86

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Toyota

3 (égalité) - Subaru BRZ

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Subaru

3 (égalité) - Polestar 2

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Polestar

3 (égalité) - Hyundai IONIQ 5

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Hyundai

3 (égalité) - Ford Maverick hybride

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Antoine Joubert

3 (égalité) - Rivian R1T

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Rivian

3 (égalité) - Kia Telluride

88% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Kia

2 - Porsche 911

90% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Antoine Joubert

1 - Chevrolet Corvette

94% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Guillaume Fournier

Les 10 véhicules les moins appréciés en 2023 selon Consumer Reports

9 (égalité) - Kia Forte

51% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Kia

9 (égalité) - Nissan Altima

51% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Dominic Boucher

8 - Nissan Kicks

49% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Dominic Boucher

6 (égalité) - Volkswagen Taos

48% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Volkswagen

6 (égalité) - Kia Seltos

48% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Kia

5 - Jeep Compass

46% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Antoine Joubert

45% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Marc-André Gauthier

3 - Infiniti QX50

40% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Germain Goyer

39% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: William Clavey

1 - Volkswagen Atlas Cross Sport

38% des propriétaires l’achèteraient encore

Photo: Julien Amado

