La Polestar 6 sera en première canadienne au Salon du Véhicule Électrique de Montréal

Le marché des véhicules électriques est dominé par les VUS. Il est donc rafraîchissant de pouvoir admirer un coupé-cabriolet.

C’est en mars 2022 que la compagnie Polestar a présenté le concept O2 (en lien avec le symbole chimique de l’oxygène). Il repose sur la plateforme en aluminium du concept Precept (qui deviendra la Polestar 5 en 2024). Les lignes sportives ont été dessinées sous la direction de Maximilian Missoni.

L’empattement relativement long (pour un coupé) permet d’installer une batterie de plus grande capacité et d’obtenir deux (toutes petites) places arrière. Le toit rigide rétractable transforme l’auto en cabriolet en quelques secondes. À l’arrière, un drone est installé sur le coffre. Ce dernier est capable de filmer la voiture en action de façon autonome jusqu’à 90 km/h. Les clips peuvent être ensuite montés sur l’écran central de 15 pouces.

Du rêve à la réalité

En août 2022, la compagnie a confirmé que le concept deviendra un véhicule de série, sous le nom de Polestar 6. La marque a mis en vente un premier lot de 500 modèles. Baptisés « LA Concept », ils sont tous bleus ciel avec un intérieur clair et des roues de 21 pouces. Cela n’a pris qu’une semaine avant qu’ils soient vendus (le constructeur produira ensuite des versions régulières).

Polestar annonce pour le moment peu de données techniques : architecture 800 volts, deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 872 chevaux et 664 lb-pi de couple, 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Comme le lancement est prévu pour 2026, nous aurons le temps d’en apprendre plus d’ici-là. Peut-être même que le drone sera conservé!

Photo: Polestar

Polestar 2 BST Edition 270

Avant de devenir un constructeur de véhicules électriques affilié à Volvo, Polestar était un préparateur spécialisé dans les produits de la marque suédoise. Alors, quoi de plus normal que de présenter une version « tunée » de la Polestar 2? Si la partie motorisation est inchangée (deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 462 chevaux et 502 lb-pi de couple), les ingénieurs se sont sérieusement attardés sur la partie châssis.

On note une hauteur de caisse rabaissée de 25 mm, des amortisseurs Öhlins ajustables spécialement développés, des ressorts raffermis de 20% et des roues de 21 pouces montées sur des pneus Pirelli P Zero en 245/35R21 cachant des étriers de freins Brembo à 4 pistons. Comme son nom l’indique, seuls 270 exemplaires seront produits uniquement pour l’Europe, la Chine et l’Amérique du Nord (possiblement jusqu’à 20 au Canada).

Photo: Polestar

