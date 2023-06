9 véhicules populaires à éviter selon Consumer Reports

Quels sont les principaux points à considérer lors de l’achat d’un nouveau véhicule? Tout dépend de vos besoins, bien sûr, mais il est généralement plus sage d’écouter la voix de la raison plutôt que de suivre ses émotions.

Autrement dit, des aspects comme la sécurité, la fiabilité, le côté pratique, l’économie de carburant et le prix devraient faire pencher la balance davantage que le design, l’image de la marque ou des gadgets à la mode.

Les véhicules qui se vendent le plus ne sont donc pas nécessairement les meilleurs. Le Guide de l’auto vous le répète souvent et c’est la même chose pour le réputé magazine américain Consumer Reports. Ce dernier vient d’ailleurs de publier une liste des modèles populaires à éviter.

Bon, « éviter » est peut-être un grand mot, mais il existe dans chaque cas d’excellentes alternatives à prioriser, selon ses rédacteurs. Voici neuf exemples pour l’année-modèle 2023 :

À éviter : Ford Explorer – Meilleur choix : Kia Telluride

Photo: Ford

Agile et performant, l’Explorer souffre d’un roulement dur, d’une transmission en manque de douceur et d’un moteur bruyant, sans parler de sa fiabilité sous la moyenne. Le Telluride est plutôt la référence parmi les VUS intermédiaires à trois rangées de sièges, autant selon Le Guide de l’auto que Consumer Reports. Il s’illustre à peu près à tous les niveaux et ses conducteurs sont parmi les plus satisfaits.

À éviter : Hyundai Elantra – Meilleur choix : Toyota Corolla hybride

Photo: Hyundai

Consumer Reports reconnaît les nombreuses qualités de l’Elantra, mais souligne que sa fiabilité laisse grandement à désirer. Les problèmes mécaniques et électroniques signalés par les propriétaires sont fréquents. C’est tout le contraire de la Corolla. Et tant qu’à vouloir faire preuve de sagesse, songez à sa variante hybride, aussi disponible avec un rouage intégral.

À éviter : Toyota RAV4 – Meilleur choix : Subaru Forester

Photo: Toyota

Bien qu’elle ne fasse aucunement mention du « Cablegate » (rappelons que les modèles visés sont les RAV4 hybrides de 2019 à 2022), l’équipe de Consumer Reports affirme que le populaire RAV4 n’est pas le meilleur choix de sa catégorie. Pourquoi? Principalement à cause du bruit du moteur à essence en accélération, de l’habitacle moins spacieux une fois la banquette repliée et d’un roulement moins confortable que certains rivaux. Elle recommande le Forester pour son espace et sa visibilité, son moteur frugal, sa sécurité et son excellent rouage intégral de série.

À éviter : Volkswagen ID.4 – Meilleur choix : Kia EV6

Photo: Volkswagen

Les frustrations qu’occasionne l’interface de bord et le système multimédia de l’ID.4 sont bien connues, mais il y a aussi l’autonomie qui n’est pas aussi avantageuse que celle d’autres VUS compacts électriques. Consumer Reports dénonce aussi la fiabilité, inférieure à la moyenne. Incarnant la performance et la technologie supérieures des Coréens, l’EV6 peut parcourir de plus longues distances et être rechargé plus rapidement.

À éviter : Ford F-150 – Meilleur choix : Ram 1500

Photo: Ford

C’est la camionnette la plus vendue en Amérique du Nord depuis des décennies. Mais est-ce le meilleur achat pour 2023? Le Guide de l’auto estime que oui, surtout en raison de son grand choix de versions et de motorisations, dont le F-150 Lightning 100% électrique. Toutefois, Consumer Reports considère que son comportement routier et sa fiabilité laissent un peu trop à désirer, préférant à la place recommander le Ram 1500. Ce dernier ne revendique pas les meilleures capacités de la catégorie, mais son agrément et sa convivialité au quotidien compensent.

Parmi les autres modèles populaires que Consumer Reports conseille d’éviter, on note la Chrysler Pacifica, la Mercedes-Benz Classe C, le Volvo XC60 et le Toyota Tacoma. Comme alternatives, le magazine suggère respectivement les Kia Carnival, Lexus ES, Lexus NX et Honda Ridgeline.

En vidéo : Top 10 des modèles 2023 les moins fiables selon Consumer Reports