Subaru BRZ tS 2024 : l’édition spéciale qui fait (un peu) revivre la STI

Subaru lance une édition spéciale de son coupé sport BRZ pour l’année-modèle 2024. Comme elle l’a fait avec la première génération, la nouvelle BRZ tS rehausse les performances et la tenue de route grâce à une suspension et des freins mis au point par STI.

Le hic? Subaru Canada ne peut pas encore nous confirmer sa venue chez nous pour l’instant. Gageons un vieux 2 $ que ce n’est qu’une question de temps. Tel qu’annoncé en juin, la jumelle de la BRZ, la Toyota GR 86, ajoute une Édition TRUENO pour 2024.

Plus de mordant

Dans le cas de la BRZ tS, on parle d’amortisseurs Hitachi plus fermes et qui abaissent le centre de gravité de la voiture pour un meilleur contrôle dans les virages. Les freins Brembo sont mis en valeur par des étriers dorés comprenant quatre pistons à l’avant et deux à l’arrière ainsi que de plus grosses plaquettes qui mordent de plus grands disques.

Photo: Subaru

Ces freins sont partiellement cachés par des roues de 18 pouces au fini gris foncé dont l’enrobage consiste en des pneus Michelin Pilot Sport 4 (215/40R18), les mêmes que sur la version Sport-tech.

Naturellement, on retrouve des écussons « BRZ tS » sur la calandre et le coffre. Les boîtiers de rétroviseurs et l’antenne de toit sont peints en noir. À propos, toutes les couleurs de la palette 2024 sont disponibles avec cette édition spéciale.

Dans l’habitacle, les principaux changements sont les coutures bleues sur les sièges, le volant, le soufflet du levier de vitesses et celui du frein à main, ainsi qu’une bande de cuir de la même couleur au milieu des sièges. Le logo STI apparaît sur le bouton de démarrage rouge et le tableau de bord numérique de 7 pouces, ce dernier recevant un traitement rouge exclusif à la tS.

Photo: Subaru

Puissance inchangée, sécurité accrue

À l’instar de la précédente, la nouvelle BRZ tS n’apporte rien de nouveau côté moteur. Le quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres continue donc de générer 228 chevaux et 184 lb-pi de couple. Il travaille avec un différentiel arrière à glissement limité et une boîte manuelle à six rapports. Pas d’automatique ici. Un son d’échappement plus corsé aurait été souhaité, par ailleurs, mais les ingénieurs n’y ont pas touché.

Comme pour les autres BRZ 2024 manuelles, le système EyeSight agit comme ange gardien. En effet, grâce à une caméra stéréo qui surveille la route, Subaru a enfin trouvé le moyen d’inclure les mêmes dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite qui étaient auparavant réservés aux modèles automatiques : le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, les avertisseurs de sortie de voie et de louvoiement, l’alerte de démarrage du véhicule qui précède et les phares de route automatiques. Excellente nouvelle!

Photo: Subaru

La Subaru BRZ tS 2024 sera en vente au début de l’an prochain. Son prix ne sera annoncé qu’à ce moment. Au Canada, le cas échéant, attendez-vous à près de 40 000 $.

