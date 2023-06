Toyota ajoute du piquant à ses voitures sport pour 2024

Les trois modèles sport de Toyota représentant sa bannière de performance Gazoo Racing (GR) ont droit à des nouveautés intéressantes pour l’année-modèle 2024.

Le plus difficile sera de choisir laquelle mérite vos précieux dollars. Faisons le survol pour vous aider à y voir plus clair…

Toyota GR 86 2024

Commençons avec la GR 86, la plus abordable. Un groupe d’options Performance apporte des améliorations au niveau de la suspension et du freinage avec des amortisseurs ZF SACHS et des freins Brembo, dont les étriers sont peints en rouge et comptent quatre pistons à l’avant. Cet ensemble sera par ailleurs inclus de série dans la nouvelle Édition TRUENO.

Photo: Toyota

TRUENO? Oui, comme dans la Sprinter Trueno, nom japonais donné à la Corolla Sport GT-S à hayon de 1984 à 1987, mieux connue par son code de châssis AE86 et sur le point de fêter ses 40 ans. Disponible en Halo et noir ou en Rouge course et noir, l’édition spéciale sera limitée à 50 exemplaires manuels au Canada. Une plaque numérotée sur le tableau de bord attestera de sa rareté.

Un capot enveloppé de noir, des graphismes noirs « TRUENO Edition » sur les panneaux latéraux et un becquet arrière arrondi de couleur noire sont associés aux couleurs Halo ou Rouge course. À cela s’ajoutent un emblème « TRUENO Edition » sur le rebord du pare-chocs avant et sur le couvercle de coffre, des roues exclusives de 18 pouces au fini métallisé noir, de même que des poignées de portières et des coques de rétroviseurs noires.

Photo: Toyota

L’habitacle est mis en valeur par des sièges sport en Ultrasuède et cuir rouge ainsi que par un volant gainé de cuir et un soufflet de levier de vitesses à surpiqûres rouges. N’oublions pas le pommeau de levier de vitesses portant le logo « TRUENO Edition ». Rien ne change côté moteur, qui continue de développer 228 chevaux et un couple de 184 lb-pi. La GR86 Édition TRUENO 2024 sera disponible l’hiver prochain et on connaîtra son prix à ce moment.

Dernier point d’importance : les modèles équipés d’une boîte manuelle reçoivent maintenant des systèmes de sécurité active qui étaient auparavant exclusifs à ceux dotés de la boîte automatique. On parle du freinage précollision, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’alerte de sortie de voie, de l’alerte de louvoiement et des phares de route automatiques. Bonne nouvelle!

Toyota GR Supra 2024

Pour 2024, Toyota rend hommage à la glorieuse histoire de la Supra avec une Édition 45e anniversaire à couper le souffle et limitée à 45 exemplaires au Canada. En mémoire des modèles des années 1990, celle-ci est offerte dans une couleur orange foncé appelée Orange Plasma.

Photo: Toyota

Basée sur la version 3.0 Premium, donc avec le six cylindres turbocompressé de 3,0 litres produisant 382 chevaux et un couple de 368 lb-pi, la voiture présente une apparence surbaissée et possède un grand aileron arrière à réglage manuel (l’angle s’ajuste au moyen d’une vis pour changer la force d’appui appliquée aux roues arrières).

L’Édition 45e anniversaire reçoit également des roues de 19 pouces au fini noir mat et des étriers de frein opposés peints en noir. Un panneau latéral noir avec un logo Supra découpé remonte le long du flanc, accentuant les contours du véhicule. Comme touche finale, le moteur est flanqué de renforts de tourelles d’amortisseurs Orange Plasma.

Photo: Toyota

La mise en vente devrait se faire cet automne. Encore une fois, aucun prix n’a été avancé pour le moment.

Toyota GR Corolla 2024

Enfin, pour ce qui est de la GR Corolla, l’Édition Circuit est de retour pour l’année-modèle 2024. Parmi les nouveautés de ce modèle figurent deux nouvelles couleurs extérieures : Bleu flamme ainsi que Calotte glaciaire. Avec la première, des éléments graphiques noirs sur les bas de caisse s’étendent jusqu’au logo GR-FOUR estampé.

Photo: Toyota

Des roues BBS noires de 18 pouces en aluminium forgé sont incluses de série, semblables aux roues plus légères qui équipent l’Édition MORIZO 2023. Il y a aussi des modifications aérodynamiques, notamment l’ajout de plaques d’aluminium aux pare-chocs avant et arrière, ainsi qu’une révision de la forme du conduit de sortie d’air du pare-chocs avant.

À l’intérieur, des sièges sport garnis de suède Brin Naub et de cuir synthétique avec des garnitures bleues, un pommeau de levier de vitesses GR avec rayure bleue et des surpiqûres bleues contribuent à la nouvelle apparence de cette GR Corolla pour 2024.

Photo: Toyota

Sous le capot bombé de la GR Corolla Édition Circuit demeure le trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre qui développe 300 chevaux et un couple de 273 lb-pi, le tout via une boîte manuelle à six rapports avec correspondance du régime en rétrogradation. N’oublions pas le rouage intégral GR-FOUR, qui permet de varier la répartition du couple avant/arrière de 60/40 jusqu’à 30/70

L’Édition Circuit de la GR Corolla 2024 sera disponible dès l’hiver prochain et on peut vous dire son prix. Non, c’est une blague… Patience, chers amis!

En vidéo : Essai complet de la Toyota GR Corolla 2023