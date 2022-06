Toyota GR 86 2023 : une édition spéciale et très exclusive

Ayant profité d’une refonte pour l’année-modèle 2022, le coupé Toyota GR 86 revient à la charge avec une édition spéciale pour 2023.

On vous avertit tout de suite : il faudra faire vite, car seulement 20 exemplaires seront disponibles au Canada.

Basée sur la GR 86 Premium, l’édition spéciale en question ne passera certainement pas inaperçue. D’abord, elle revêt une peinture exclusive Orange solaire accompagnée de nouveaux écussons. Ensuite, un système d’échappement de performance de type cat-back avec tubulure en acier inoxydable et embouts au fini chrome noirci est installé sur la voiture, faisant entendre un son plus corsé.

Photo: Germain Goyer

Les roues de 18 pouces au fini noir mat sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4 pour une tenue de route optimale, comme dans le cas de la version Premium. À l’intérieur, on retrouve un décor combinant cuir et suède avec un emblème propre à l’édition spéciale.

Il n’y a aucun changement au moteur de 2,4 litres, par contre. Celui-ci continue de développer une puissance de 228 chevaux et un couple de 184 livres-pied. Les acheteurs ont le choix entre une boîte manuelle et une automatique, chacune comptant six rapports. La première permet des sprints plus rapides de 0 à 100 km/h (6,3 secondes au lieu de 6,8), mais la seconde réduit la consommation d’essence (moyenne de 9,6 L/100 km au lieu de 10,5).

Photo: Germain Goyer

Les prix de la Toyota GR 86 2023, incluant l’édition spéciale, seront annoncés à l’approche de la mise en vente plus tard cette année.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des sportives