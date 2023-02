Le Guide de l’auto met à l’essai la Subaru BRZ sur piste

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Subaru BRZ sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Développée conjointement avec Toyota, la Subaru partage de nombreuses technologies et composantes mécaniques avec la GR86. Par ailleurs, la sportive a le mandat de procurer un plaisir de conduire à faible prix.

Photo: Subaru

Plus gros moteur

La BRZ de nouvelle génération remplace l’ancien moteur quatre cylindres à plat de 2 litres par celui de 2,4 litres — aussi retrouvé à bord du VUS Ascent, mais sans la turbocompression.

« On sent que c’est un moteur beaucoup plus volontaire et qui offre de bien meilleures accélérations et reprises en sortie de virage », souligne Gabriel. En effet, la puissance et le couple ont été revus à la hausse avec 228 chevaux et 184 lb-pi. Le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en 6,2 secondes.

Photo: Subaru

Par ailleurs, la boîte manuelle possède un bon étagement des rapports et la course est courte et précise. Gabriel note également la finesse et l’équilibre du châssis.

Plaisir de conduire

« C’est une bagnole qui a super bien évolué au fil des années et cette nouvelle mouture de la BRZ est tout simplement plus mature », se réjouit Antoine à son volant. Il ajoute que la position de conduite est idéale et les sièges procurent un excellent confort.

Photo: Subaru

« La BRZ est déclinée en deux variantes. Il y a le modèle de base et le modèle Tech — qui est un peu plus performant pour ce qui est de la dynamique », remarque Gabriel.

