En vidéo : Le Guide de l’auto conduit la Subaru BRZ 2022

Le journaliste du Guide de l’auto Julien Amado a pu faire l'essai de la nouvelle Subaru BRZ 2022.

Sur le plan esthétique, la BRZ retient un design plutôt évolutif, plus particulièrement à l’intérieur. « La première chose qu’on remarque en grimpant à bord de la BRZ, c’est le côté un petit peu à l’ancienne de son tableau de bord et de ses commandes », observe notre journaliste.

En effet, Julien note qu’il y a de nombreux boutons physiques, ce qui facilite l’utilisation du système de climatisation/chauffage. L’instrumentation a l’avantage d’être claire, même si sa présentation n’est pas moderne.

Photo: Subaru

« C’est un véhicule 2+2 et effectivement, on a deux bonnes places à l’avant, avec un espace qui est assez bon, aussi bien d’ailleurs pour la tête que pour les jambes », constate-t-il. Les places arrière sont symboliques et le coffre a un petit volume de 178 litres.

Plaisante à conduire

Construite conjointement avec Toyota, elle partage de nombreux éléments structurels et mécaniques avec la GR 86.

« Sous le capot, le moteur qui a été retenu, c’est un moteur quatre cylindres à plat 2,4 litres qui développe 228 chevaux et 184 lb-pi de couple ». Il peut être associé à une boîte automatique ou une transmission manuelle, tous deux à six vitesses.

Photo: Subaru

En conduite, il souligne le bon rapport poids/puissance de la sportive. « Sur la route, le moteur 2,4 litres est suffisamment performant, surtout que [la BRZ] pèse environ 1 300 kg », mentionne-t-il. La direction est « bien dosée » et la voiture est plaisante à conduire.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour connaître toutes les impressions de notre journaliste.