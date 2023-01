Véhicules nord-américains de l’année 2023 : voici les gagnants

Les gagnants des prix de la Voiture, du Camion et du Véhicule utilitaire nord-américains (NACTOY) de l’année 2023 ont été annoncés aujourd’hui dans le cadre d’une conférence de presse tenue conjointement avec l’Association des concessionnaires automobiles de Détroit et l’Association de la presse automobile.

Le jury se composait encore une fois de 50 journalistes automobiles américains et canadiens, dont Marc Lachapelle, Antoine Joubert et Gabriel Gélinas du Guide de l’auto. Le processus de nomination des prix a débuté avec 47 véhicules éligibles. Les juges ont voté de façon successive pour déterminer 26 demi-finalistes, puis neuf finalistes, avant d’en arriver aux gagnants.

« La liste des véhicules inscrits cette année illustre fort bien la variété sans précédent de l’offre dans le secteur automobile, ceci incluant des modèles renouvelés au nom iconique, de nombreux véhicules électriques, des véhicules hors route ou de performance excitants, des produits de luxe impressionnants et même de nouveaux constructeurs », a déclaré Gary Witzenburg, président du NACTOY.

Voiture nord-américaine de l’année 2023

Photo: Acura

Succédant à la Honda Civic avec laquelle elle partage de nombreuses composantes, l’Acura Integra 2023 a fait renaître un nom qui évoque de glorieux souvenirs. Elle remplace admirablement la berline ILX et son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre (200 chevaux) peut être jumelé à une boîte manuelle ou automatique.

Grâce à ses 174 points, l’Integra a battu la Genesis G80 électrifiée et la Nissan Z. Le jury a salué sa fière allure, sa conduite agréable et son côté économique.

Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2023

Photo: Kia

Si son cousin, le Hyundai IONIQ 5, a raté de peu cet honneur l’an dernier, le Kia EV6 fait honneur aux constructeurs coréens en 2023 en étant couronné par le jury. Ce multisegment électrique arbore une esthétique sportive et sa nouvelle version GT de 576 chevaux devient le modèle de production le plus puissant et le plus rapide dans l’histoire de Kia.

Ayant récolté 258 points grâce à son élégance, sa grande autonomie, sa facilité de recharge et son très bon niveau d’équipement, l’EV6 a devancé deux autres modèles électriques, soit les Genesis GV60 et Cadillac Lyriq.

Camion nord-américain de l’année 2023

Photo: Ford

Ford est sacrée dans cette catégorie pour la troisième année de suite. Après le F-150 en 2021 et le Maverick en 2022, le F-150 Lightning remporte la palme en 2023. Le véhicule le plus populaire en Amérique du Nord a créé un engouement monstre avec sa variante électrique et c’est tout à fait mérité. Un remarquable mélange de technologie, de polyvalence et de compétence.

Les 483 points du F-150 Lightning lui ont permis de s’élever au-dessus du Lordstown Endurance, lui aussi électrique, et du robuste Chevrolet Silverado ZR2.

Le Guide de l’auto partage l’avis des juges du NACTOY, puisque nous l’avons récemment élu Nouveau camion de l’année 2023. Si ce n’est pas déjà fait, découvrez les autres gagnants de nos prix des véhicules de l’année.

