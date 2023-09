Nissan Altima 2023 : toujours intéressante malgré une évolution timide

Comme nous l’avons mentionné l’année dernière, la Nissan Altima est une berline compétente, mais qui semble délaissée par le public. Pourtant, elle possède un rouage intégral de série et enregistre une consommation de carburant fort intéressante malgré l’absence de technologie hybride. De plus, elle propose un rapport prix/équipement attrayant.

La voiture est déclinée en quatre versions. Le modèle de base S commence à 31 198 $ (PDSF). Les SR et SR Privilège montent à 34 098 $ et 36 298 $ respectivement, alors qu’au sommet se trouve la Platine qui se vend 37 398 $. À titre informatif, la gamme est conservée pour 2024, mais les coûts grimpent de quelques centaines de dollars. En ordre, ils s’établissent à 31 598 $, 34 498 $, 36 698 $ et 37 998 $ (PDSF).

Photo: Dominic Boucher

Ayant reçu une mise à jour visuelle et quelques améliorations technologiques, est-ce que l’Altima rafraîchie corrige les lacunes que nous avons relevées? C’est ce que nous allons voir…

Convivialité à bord

Au chapitre esthétique, la nouvelle signature de la calandre est une réussite. Pour le reste, le véhicule demeure très semblable au modèle 2022 et démontre une rigidité sans faille. Toutefois, l’assemblage est perfectible à certains endroits, notamment entre les ailes avant et le capot où l’espace reste important entre les panneaux.

L’habitacle de l’Altima est agrémenté de surpiqûres blanches et orange placées sur les portières, les sièges et la console. Le tout est complété par un pavillon beige qui permet une certaine luminosité à l’intérieur. Le toit ouvrant optionnel pourrait être plus gros, surtout en considérant la longueur du véhicule.

Photo: Dominic Boucher

Au poste du conducteur, l’instrumentation conserve les mêmes cadrans analogiques jumelés à un ordinateur de bord que le modèle 2022. Si la présentation se veut vieillissante, l’ergonomie est exemplaire, puisqu’il est simple de naviguer entre les divers menus. La plus grande amélioration se trouve au niveau du système d’infodivertissement qui incorpore dorénavant un écran de 12,3 pouces (8 pouces de série) et une interface dont l’esthétique plaît à l’œil.

Il se montre facile à utiliser en raison de la disposition des icônes qui permettent de paramétrer les fonctions principales comme la radio/musique ou encore la connexion de vos appareils. La technologie est rapide et le système de navigation s’avère efficace. Malheureusement, la qualité de l’image provenant de la caméra de recul est toujours décevante. Par ailleurs, notre version à l’essai était munie du système audio Bose à 9 haut-parleurs de bonne facture.

Photo: Dominic Boucher

Les commodités telles qu’Apple CarPlay et Android Auto sont offertes (sans fil dans ce cas-ci) de série. Le chargeur par induction pour téléphone cellulaire et le point d’accès Wi-Fi sont, quant à eux, livrables en option. Pour les technophiles, sachez que le constructeur propose la fonction MaNISSAN. Il s’agit d’une application mobile qui vous permet de contrôler certains éléments de votre voiture à distance comme le démarrage ou la température de l’habitacle. Vous pourrez également vérifier l’état du véhicule et savoir quand le prochain entretien sera à effectuer.

Une grande routière

Sur la route, l’Altima se caractérise à la fois par le confort relevé et par l’insonorisation de l’habitacle. Les sièges à gravité zéro offrent de multiples ajustements pour trouver la position de conduite parfaite et s’avèrent bien adaptés pour effectuer de longs trajets. En revanche, l’assise est courte.

Pour sa part, la direction précise donne une impression de sportivité. Les jantes de 19 pouces montées sur notre modèle raffermissaient le roulement. Heureusement, la suspension calibrée avec une certaine souplesse permettait de bien amortir les imperfections de la route. Il ne faut cependant pas trop pousser la berline dans les virages, puisque le train arrière a tendance à décrocher.

Photo: Dominic Boucher

Sous le capot se loge un moteur quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique qui produit 182 chevaux et 178 lb-pi de couple. Ces valeurs sont amplement suffisantes pour les déplacements quotidiens et pour réaliser des dépassements. Les accélérations linéaires sont assurées par une boîte à variation continue (CVT) qui simule 8 rapports. Si la sensation du passage des vitesses peut sembler agréable pour certains, elle pourrait proposer des relances plus franches lorsque l’on sollicite l’accélérateur. Toutefois, les changements effectués manuellement grâce aux palettes du volant s’enclenchent avec fluidité.

La voiture fonctionne comme un véhicule à traction, mais peut redistribuer jusqu’à 50% du couple aux roues arrière en cas de besoin. Par ailleurs, le groupe motopropulseur s’avère frugal à la pompe. Même sans technologies hybrides ou d’arrêt-démarrage, le tableau de bord affichait une consommation moyenne de 7 L/100 km. Conséquemment, il est possible de rouler environ 800 km avant de faire le plein. Pas mal!

Plusieurs technologies embarquées

Comme un bon nombre de constructeurs, Nissan fournit d’office plusieurs technologies de sécurité. Le Bouclier de sécurité à 360° comprend entre autres le freinage automatique d’urgence (avant et arrière) avec le système de détection des piétons, le système de surveillance des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière. L’assistance de maintien sur la voie s’avère un peu permissive puisqu’elle s’active une fois que la voiture dépasse la ligne sur la chaussée.

Photo: Dominic Boucher

Le système de conduite semi-autonome ProPILOT utilise une caméra, un radar ainsi que des capteurs pour aider le pilote pendant les longs trajets. Le régulateur de vitesse adaptatif effectue des accélérations franches, alors que les ralentissement se font avec progressivité. La direction automatique a tendance à donner de petits coups pour replacer le véhicule dans sa trajectoire, ce qui est un brin agaçant.

Donc, est-ce que l’Altima redessinée améliore la recette pour 2023? Pas tout à fait. Certains de ses irritants subsistent comme l’assemblage perfectible, l’absence d’une motorisation hybride et une caméra de recul décevante. Cela ne l’empêche pas de demeurer, encore une fois, un produit recommandable en raison de ses nombreuses technologies offertes et ajoutées, sans oublier son confort relevé et sa consommation intéressante.

