Les meilleurs VUS sous-compacts en 2023

Parmi les VUS sous-compacts offerts sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces véhicules sont les plus petits utilitaires sport qu’il est possible de se procurer chez les concessionnaires. Moins populaires que les modèles compacts, leurs ventes sont tout de même importantes, spécialement au Québec, et n’ont cessé d’augmenter ces dernières années.

1-Subaru Crosstrek

Photo: Dominic Boucher

Les années passent et le Subaru Crosstrek trône toujours au sommet de son segment. Il s’agit d’un véhicule particulièrement bien adapté à notre climat, grâce à son rouage intégral qui fait des merveilles. Même lorsque les conditions routières se dégradent, le Crosstrek demeure impérial - quelle que soit la version retenue - car la traction intégrale permanente est livrée de série.

Le moteur de base de 2 litres est suffisant dans l’absolu, bien qu’un peu timide lorsque le véhicule est chargé. Le bloc de 2,5 litres, plus puissant et agréable à conduire, est un choix plus avisé pour ceux qui recherchent de meilleures performances. La version hybride rechargeable, trop chère et dotée d’un rendement énergétique décevant, ne fait pas partie de nos recommandations. Enfin, précisons que l’arrivée d’une version redessinée est prévue pour l’année modèle 2024.

2-Toyota Corolla Cross

Photo: Toyota

À peine arrivé sur le marché, le Toyota Corolla Cross se hisse directement sur la deuxième marche de notre podium. Ce n’est pas le véhicule le plus amusant à conduire, mais il cumule les qualités pour ceux qui magasinent un VUS sous-compact de manière pragmatique. Capable d’accueillir 4 adultes confortablement, doté d’un coffre de bonne dimension, le Corolla Cross est en plus fabriqué avec des mécaniques connues, ce qui est rassurant pour la fiabilité à long terme.

L’autre avantage, c’est la présence d’une version hybride non rechargeable. Plus performant que le modèle à essence, le Corolla Cross électrifié se démarque surtout grâce à sa consommation de carburant moindre, même si l’on pouvait s’attendre à mieux considérant le gabarit du véhicule.

3-Mazda CX-30

Photo: Mazda Canada

À l’inverse du Toyota Corolla Cross qui est pratique mais peu engageant à conduire, le Mazda CX-30 est un authentique produit Mazda. Si vous aimez conduire, si vous appréciez les véhicules à la direction directe et précise ainsi qu’un train avant bien guidé, ce VUS sous-compact japonais devrait vous séduire. Avec un choix de trois motorisations (2 litres, 2,5 litres et 2,5 litres turbo) et des puissances qui s’échelonnent de 155 à 250 chevaux, il y en a pour tous les goûts. La qualité de son habitacle, en particulier les modèles haut de gamme qui rivalisent avec les véhicules de luxe, est aussi à souligner. Enfin, son excellente fiabilité prévue est un atout important dans l’optique d’un achat à long terme.

Puisqu’il est aussi bon pourquoi n’est-il pas premier? Parce que ses qualités viennent avec des défauts marqués. Le principal, c'est le manque d’espace à l’arrière et dans le coffre. Pour un jeune couple ce n’est pas un problème, mais pour une famille, le dégagement s’avère trop restreint comparé aux meilleurs joueurs de la catégorie. Ajoutez une visibilité limitée vers l’arrière et un système multimédia vieillissant et vous comprenez pourquoi ce véhicule plaisant à conduire ne parvient pas à briguer la première place.

En vidéo : Que pensez-vous du Crosstrek PHEV?