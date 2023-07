Quel moteur de Hyundai Elantra est le plus fiable : 2,0 L ou 1,6 L turbo?

Selon vous, quelle serait la meilleure option mécanique pour la Hyundai Elantra?

Le moteur 2,0 litres ou le 1,6 litre turbo?

Bonjour Mark.

Le moteur 1,6 litre turbo est évidemment beaucoup plus performant que celui de 2,0 litres. Si l’objectif est d’obtenir un maximum de puissance, cette option s’impose. Toutefois, le moteur turbo a connu divers ratés au chapitre de la fiabilité, et ce, pendant plusieurs années. De nombreux problèmes de turbocompression ont été répertoriés, mais aussi des ennuis relatifs à sa boîte séquentielle à double embrayage. De ce fait, le moteur 2,0 litres, bien que beaucoup moins performant, apparaît comme une option plus rassurante concernant la fiabilité à long terme.

Photo: Patrice Marchessault

Ce dernier est également attrayant compte tenu de sa faible consommation, affichant une moyenne combinée à 6,7 litres aux 100 km. Or, vous pouvez aussi choisir la version hybride qui, elle, ne consomme que 4,7 litres aux 100 km, et n’ayant aucun problème de fiabilité connu. Un modèle qui sera plus convoité sur le marché d’occasion étant donné sa technologie, et qui pourrait donc s’avérer nettement plus intéressant sur le plan financier à long terme. Sa puissance n’est pas impressionnante, mais le couple disponible permet de toujours se tirer d’affaire, tout en ne consommant guère plus qu’une Toyota Prius.

Photo: Patrice Marchessault

Avant de faire votre choix, évaluez aussi cette possibilité, dans la mesure où il y a bien sûr de la disponibilité. Parce qu’il est vrai que les modèles hybrides sont également très convoités.

