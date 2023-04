Est-ce que la Kia Rio 2023 est un bon achat malgré son âge?

Ma Kia Rio 2018 étant une perte totale suite à un accident, je dois la remplacer. Je comprends toutefois que la version actuelle est en fin de carrière et je me demande s’il vaudrait la peine d’attendre quelques mois pour un nouveau modèle.

Notez que je peux me permettre de patienter puisque nous avons aussi un camion que je peux utiliser au besoin et que j’aurai droit à une voiture de location durant un mois.

Bonjour Solène,

Bien que Kia Canada soit avare de commentaires quant au futur de sa sous-compacte, il y a fort à parier que le modèle ne soit tout simplement pas renouvelé. En effet, la Rio est non seulement peu lucrative, mais elle se trouve aussi dans un segment qui, à l’échelle nord-américaine, est de moins en moins populaire.

Certes, il existe encore au Québec une demande pour ce genre de produit, bien qu’il n’en existe pratiquement plus. Or, et bien que cela semble ridicule, on préfère généralement débourser un peu plus pour obtenir une berline plus volumineuse (Forte) ou un pseudo-VUS, comme la Kia Soul ou la Hyundai Venue. Évidemment, si vous préférez encore une sous-compacte comme la Rio qui, au passage, est un excellent produit, je vous invite à en faire l’acquisition dès que possible. Non seulement vous obtiendrez une voiture fiable et fort agréable, mais vous aurez entre les mains une auto conservant une excellente valeur.

À ce propos, sachez d’ailleurs que votre Rio 2018 (selon le kilométrage) n’aurait perdu au plus que 25% de sa valeur depuis son acquisition à l’état neuf. Assurez-vous ainsi que l’assureur vous indemnise avec un montant juste, puisqu’il pourrait tenter de vous verser une somme s’approchant davantage d’une valeur résiduelle de location que de la réelle valeur marchande.

Finalement, sachez que la Rio demeure la seule sous-compacte à hayon encore intéressante du marché. En effet, suite à l’abandon de la Chevrolet Spark, il ne reste sur le marché actuel que la Rio et la Mitsubishi Mirage, certainement moins attrayante, et qui selon toute vraisemblance, pourrait être abandonnée d’ici quelques mois. Autrement, vous pourriez mettre la main sur une berline Nissan Versa, laquelle - de par sa configuration - n’a la même polyvalence qu’un modèle à hayon comme la Rio.

