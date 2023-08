Longs trajets sur autoroute : Civic ou Corolla?

J’effectue chaque semaine l’aller-retour entre Kingston (Ontario) et Trois-Rivières pour le travail. Actuellement propriétaire d’une Nissan Sentra 2019 de 385 000 km, je souhaite la remplacer par une autre compacte. J’élimine d’emblée la Sentra, bien que le modèle 2023 soit intéressant, parce que le service obtenu au concessionnaire a été épouvantable.

Je cible donc la Honda Civic ou la Toyota Corolla, peut-être en version hybride. À noter que je n’aime pas les Hyundai et Kia, que je roule que sur l’autoroute et que mes principaux critères sont un bon silence de roulement, un bon confort et la plus faible consommation d’essence possible.

Bonjour Ghislain,

Considérant votre situation, je vous dirige sans hésiter vers la Honda Civic. C’est qu’en fait, Toyota ne propose désormais qu’un moteur 2,0 litres de 169 chevaux dans sa Corolla, donc plus gourmand, ce qui ne vous avantagera évidemment pas. Vous pourriez certes envisager l’option d’un hybride, mais étant donné que vous ne roulez que sur l’autoroute, vous souffrirez d’un manque de puissance et d’une consommation qui sera finalement plus élevée qu’avec une Honda Civic. J’ajoute également que le comportement routier de la Civic est meilleur, offrant une direction plus précise et une plus grande stabilité. Quant au niveau sonore, la Civic gagne là encore quelques points, bien que la Corolla se soit elle aussi améliorée avec sa dernière génération.

Parmi les options à considérer, peut-être avez-vous oublié la Volkswagen Jetta. Assurément, la plus confortable et la plus intéressante des compactes pour effectuer de longs trajets sur l’autoroute, de même que l’une des moins gourmandes du marché. À son volant, vous maintiendrez une moyenne oscillant autour de 5 litres aux 100 km, alors que la Civic consommera quelques dixièmes de litre supplémentaire par 100 km. Ne doutez pas de sa fiabilité, puisque la Jetta affiche aujourd’hui un bilan fort reluisant à ce chapitre. Sachez toutefois que les coûts d’entretien chez Volkswagen sont légèrement plus élevés que chez Honda.

En terminant, je vous invite tout de même à faire l’essai de la Sentra, si cela n’est pas déjà fait. Là aussi, le confort est remarquable et la consommation est très faible, bien que le comportement ne soit pas aussi intéressant qu’avec la Civic ou la Jetta. En contrepartie, son prix est franchement compétitif, l’un des meilleurs du marché. Peut-être pourriez-vous y trouver votre compte en allant dans une autre concession? À moins que tous les concessionnaires de votre région soient la propriété du même consortium. Un problème de plus en plus fréquent, et particulièrement chez Nissan qui a peut-être une confiance aveugle envers certains groupes de concessionnaires…

