Remplacer une Civic 2021 en location par un modèle 2023, une bonne idée?

Mes parents ont une Civic 2021 en location sur 3 ans. Il reste actuellement un an à ce contrat et le concessionnaire propose son rachat pour 5 500 $, sans pénalité, en leur promettant une Civic 2023 EX pour la même mensualité.

Est-ce un bon choix?

Bonjour Jean-François,

Il me manque quelques éléments dans votre question, notamment le kilométrage actuel de la Civic de vos parents de même que le terme de la nouvelle location, qui doit assurément être plus long. Cela dit, je devine que la voiture de vos parents n’a que peu de kilométrage et qu’elle est donc très attrayante pour le concessionnaire.

Pour être honnête, ce dernier joue franc jeu. La Civic 2021 de vos parents vaut sans doute le prix qu’elle a été payée neuve, soit autour de 24 000 $ - 25 000 $, puisque le prix des nouveaux modèles a sérieusement augmenté. En considérant des mensualités d’à peu près 400 $ (donc près de 10 000 $ en déboursé), il est normal d’offrir 5 500 $ de remboursement sur une auto qui sera revendue avec environ 3 000 $ de profit, permettant au passage la vente d’un nouveau véhicule sur lequel on générera une autre marge bénéficiaire.

Ce que vous propose le concessionnaire est honnête et dans les lois du marché. Mais il est clair à mon esprit que pour conserver une mensualité comparable à celle du véhicule actuel, il faudrait prolonger le terme de location ou mettre les 5 500 $ offerts par le concessionnaire en mise de fonds, ce qui est à éviter.

Cela dit, la grande question est la suivante : est-ce que vos parents ont réellement besoin d’une voiture en location, ou est-ce que le rachat de leur propre automobile, étant donné l’usage qu’ils en font, ne serait pas à leur avantage? Le cas échéant, ils seraient en forte équité positive face à la valeur de la voiture, ce qui ne serait pas le cas avec le nouveau modèle, beaucoup plus cher.

