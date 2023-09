Achèteriez-vous une Honda Clarity 2021 d'à peine 3 000 km au compteur?

J’ai l’occasion de mettre la main sur une Honda Clarity 2021 de seulement 3 380 km, propriété de gens âgés. Je suis habitué aux produits Honda, cependant, je connais peu la technologie de cette voiture.

Est-elle fiable et vaut-il la peine de la choisir?

Bonjour Serge,

La Clarity est une voiture assez rare, mais très convoitée sur le marché d’occasion. Au Québec, les concessionnaires Honda n’ont jamais pu suffire à la demande, cette auto n’ayant été que trop faiblement distribuée sur notre marché. Contrairement aux Américains, qui pouvaient aussi profiter d’un modèle 100% électrique et même d’une version à hydrogène, la seule version vendue chez nous était une hybride rechargeable fonctionnant sur un principe très semblable à celui de la Chevrolet Volt. Elle est dotée d’une batterie capable d’obtenir environ 70 km d’autonomie tout électrique ainsi que d’un moteur à combustion qui, dans la majorité des cas, fait office de génératrice pour recharger ensuite la batterie permettant d’alimenter le moteur électrique.

Photo: Antoine Joubert

Bien que faiblement diffusée, cette technologie n’a présenté aucun problème de fiabilité et permet bien sûr d’obtenir une consommation d’essence très réduite. Plus spacieuse et mieux isolée que la Chevrolet Volt, cette voiture est aussi méconnue parce que son look est loin de faire l’unanimité. Or, lorsque l’on s’y installe, on réalise à quel point elle est efficace et bien conçue, à défaut d’être aguichante sur le plan visuel.

Ainsi, le seul fait de pouvoir mettre la main sur une unité pratiquement neuve est une opportunité à ne pas rater. Je ne connais évidemment pas le prix que vous débourserez pour ce modèle, mais toute facture qui ne dépasse pas le prix initial du véhicule (en considérant les crédits qui s’y appliquaient) peut être estimée comme étant une bonne affaire. En déclinaison Touring, cette voiture vaut actuellement sur le marché entre 36 000 $ et 38 000 $, alors que son prix initial était de 44 990 $, ce à quoi il fallait retrancher 10 000 $ (taxes incluses) de crédits admissibles. Le coût réel à l’état neuf était donc d’à peine 36 000 $ avant taxes.

Photo: Antoine Joubert

Alors oui, il s’agit d’un excellent achat. La Clarity est confortable, frugale et polyvalente. Vous l’apprécierez énormément. Il se pourrait toutefois qu’à très long terme, la disponibilité de certaines pièces soit problématique, vu sa faible diffusion.

