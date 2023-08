Que pensez-vous du Ram 1500 EcoDiesel 2021?

Je suis tombé en amour avec le Ram 1500 Laramie 2021 à moteur diesel pour l'economie de carburant, la capacité de remorquage et le luxe.

Quand je parle à des personnes qui en possèdent un, ils me disent qu'ils sont très satisfaits. Mais d'un autre côté, beaucoup de monde me déconseille d'acheter ce modèle. Merci de m'aider a faire mon choix.

Bonjour Patrice,

Il est tout à fait normal que des propriétaires de Ram 1500 EcoDiesel vous disent qu'ils apprécient leur camion. Le véhicule est doté d'un très bel habitacle, spacieux et confortable, et sa tenue de route se situe au sommet de la catégorie. C'est encore plus vrai lorsque le camion est doté de la suspension pneumatique.

Le V6 Ecodisel est fort en couple avec 480 lb-pi, une valeur plus élevée que le V8 HEMI, ce qui garantit de bonnes accélérations, même avec le véhicule chargé. Le deuxième avantage, c'est évidemment la consommation de carburant réduite. Si l'on se fie aux chiffres de Ressources naturelles Canada, un Ram Ecodiesel 4x4 de 2021 consomme seulement 9,7 L/100 km en moyenne. Un chiffre qui nous semble réaliste, car nous avons observé une consommation tournant autour des 10 L/100 km lors de notre dernier essai d'un Ram doté de ce moteur.

Photo: Ram

Cela dit, il faut tenir compte du fait que le litre de diesel a fortement augmenté ces dernières années, et que son prix élevé rend l'achat d'un tel moteur moins intéressant qu'avant. D'autre part, il faut aussi acheter de l'urée, qui sert à la dépollution du moteur, ce qui augmente également le coût d'utilisation du camion. Vous ne précisez pas votre kilométrage annuel, mais faites bien vos calculs pour vous assurer que l'investissement sera rentable dans votre cas.

Le dernier problème, c'est que le bilan de fiabilité des Ram EcoDiesel n'est pas très reluisant. Des propriétaires ont été victimes de bris de moteur, ce qui n'est jamais rassurant lorsqu'on achète un camion, à plus forte raison pour travailler avec. Des problèmes avec le système d'injection d'urée ont aussi été relevés ces dernières années. Ram a apporté des correctifs pour améliorer la fiabilité du moteur et les modèles 2021 semblent moins touchés que les précédents. Mais il est encore trop tôt pour avoir la certitude que tout a été réglé définitivement.

Si vous achetez un Ram 2021, le moteur est encore sous garantie pour trois ans, ce qui est rassurant. Mais si vous souhaitez conserver votre camion 10 ans et que la fiabilité est un de vos critères d'achat numéro 1, considérez les moteurs V6 et V8 à essence, qui affichent un bilan de fiabilité nettement supérieur.

