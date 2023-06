Quel VUS avec beaucoup d'espace et une faible consommation?

Je devrai prochainement changer mon véhicule pour un VUS hybride ou à essence avec un maximum d’espace de chargement. J’ai deux fils qui jouent au hockey plus un qui pratique le taekwondo, alors il me faut de la place!

Le véhicule roule peu puisque je ne l’utilise pas pour le travail. Donc environ 7 500 km par année. Le plaisir de conduire n’est pas un facteur, encore moins les marques de luxe à problème. Je souhaite faire un achat à long terme pour quinze ans. Que me conseillez-vous?

Bonjour Guillaume,

En considérant vos critères, incluant celui d’une bonne fiabilité et d’une faible consommation, je vous dirige vers le Toyota Highlander hybride. Son seul véritable défaut est d’être prisé par les voleurs - il coûte donc plus cher à assurer. Toutefois, il comblera tous vos besoins. Il offre suffisamment d’espace ainsi qu’un confort remarquable, sans oublier un niveau de fiabilité supérieur à la moyenne et un coût de revient inférieur à la moyenne à long terme grâce à sa frugalité et ses faibles coûts d’entretien. Il ne s’agit pas du véhicule le plus compétent pour remorquer ni le plus puissant, mais il offre l’avantage d’une tranquillité d’esprit exceptionnelle.

Photo: Guillaume Rivard

Maintenant, dans l’optique où vous souhaiteriez obtenir un véhicule encore plus spacieux, sachez que Toyota est sur le point de lancer le Grand Highlander. Un VUS à trois rangées de sièges, encore plus imposant, qui se rapproche dangereusement d’un VUS pleine grandeur, mais toujours avec cet avantage d’une consommation fort intéressante. Dans ce cas, plusieurs moteurs sont au programme, incluant un quatre cylindres turbo et hybride atteignant 362 chevaux. Je doute que cette option mécanique vous soit nécessaire, mais celle-ci s’ajoute à l’hybride régulier de 245 chevaux, pour une consommation d’essence qui devrait avoisiner les 8 litres aux 100 km.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Pour l’heure, Toyota est le seul joueur du segment à proposer dans ce format des motorisations hybrides. Attendez-vous cependant à ce que Hyundai présente prochainement un Palisade hybride, lequel pourrait constituer une belle alternative. Toyota demeure cependant le chef de file en la matière et même si Hyundai fait bien à ce chapitre, le constructeur coréen peine à atteindre l’efficacité énergétique de Toyota pour des produits comparables.

