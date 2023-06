Pourquoi la Toyota Prius Prime est-elle éligible à moins de crédits que le RAV4 Prime?

Je désire me procurer une Toyota Prius Prime 2023 mais je constate que les crédits applicables y sont moindres que pour un RAV4 Prime, plus énergivore et offrant moins d’autonomie électrique.

Comment expliquez-vous cela?

Bonjour Laurier,

Je comprends votre déception (voire votre frustration), parce que sur le plan environnemental, cette situation n’a aucun sens. Avec de telles règles, on encourage en fait l’achat de gros véhicules énergivores, sans qu’il y ait réflexion sur le véritable objectif d’attribuer des crédits gouvernementaux. L’impression de gestes politiques et de certaines décisions prises dans des bureaux de fonctionnaires sans égard aux véritables impacts environnementaux et sociaux est palpable avec cette seule observation, que vous faites bien de souligner.

Maintenant, vous n’êtes pas sans savoir qu’au provincial, l’attribution de crédits gouvernementaux est faite en fonction de la taille de la batterie du véhicule et non pas de son autonomie électrique réelle. Une situation complètement stupide, qui explique qu’une Prius Prime dotée d’une batterie de moins de 15 kWh (13,6 kWh) se voit octroyée 2 500 $ de crédit, contre 5 000 $ pour le RAV4 Prime, qui utiliseune batterie de 18,1 kWh. La même situation peut être observée au Québec avec le Ford Escape Plug-In Hybrid, équipé d’une batterie de 14,4 kWh, ce qui lui fait perdre 2 500 $ face au RAV4 Prime.

Photo: Toyota

Dans le cas de l’Escape, l’autonomie 100% électrique est de 60 km (contre 67 pour le RAV4 Prime). Or, sa consommation de carburant une fois l’autonomie électrique épuisée est de 5,9 litres aux 100 km en moyenne combinée, contre 6,0 litres pour le RAV4. Cela revient donc à dire que pour une consommation de carburant à peu près équivalente, et pour une perte d’autonomie électrique de 7 kilomètres, l’acheteur du Ford Escape est privé de 2 500 $ de crédit.

Avec la Prius, l’observation est flagrante puisque sa consommation de carburant n’est que de 4,5 litres aux 100 km, soit 25% plus basse que celle du RAV4, passé l’autonomie électrique. Une autonomie annoncée à 72 kilomètres, contre 67 pour le RAV4 Prime. Dans ce cas, la Prius fait mieux partout, y compris au chapitre du poids roulant et donc de son impact sur l’état de notre réseau routier. Et pourtant, on lui enlève 2 500 $.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Il existe bien sûr plusieurs autres aberrations de ce genre causées par cette « décision » voulant que la taille d’une batterie soit garante de l’efficacité énergétique d’un véhicule hybride rechargeable. Le programme Roulez Vert accorde d’ailleurs 5 000 $ aux acheteurs de Chrysler Pacifica Hybrid (autonomie de 51 km et consommation de 8,0 litres aux 100 km), mais 2 500 $ à ceux de la Kia Niro PHEV (autonomie de 55 km et consommation à 4,8 litres aux 100 km).

Je termine en mentionnant qu’au fédéral, le gouvernement trace une ligne pour les crédits en fonction d’une autonomie 50 kilomètres et plus, ou à 49 kilomètres ou moins. Ainsi, tous les véhicules en mesure de parcourir 50 kilomètres ou plus en mode 100% électrique obtiennent un crédit de 5 000 $, alors que les autres ne se voient octroyer que 2 500 $. Il faut aussi ajouter au fédéral le plafond maximal de 60 000 $ pour le prix de détail suggéré d’un véhicule (voiture familiale, VUS, fourgonnette ou camionnette) et dont la facture ne doit jamais dépasser 70 000 $. Mais attention, pour une berline ou une compacte, le plafond maximal est à 55 000 $ avec une facture ne pouvant dépasser 65 000 $.

Cela donne lieu à certaines situations ridicules comme celle des Volvo S60 et V60 Recharge. Deux voitures quasi identiques (l’une berline, l’autre familiale), offrant toutes les deux 64 kilomètres d’autonomie, et vendues au seul et même prix de 59 950 $. Or, parce que le fédéral classifie la V60 Recharge comme une familiale à l’inverse de la S60 Recharge, elle bénéficie de 5 000 $ de crédit que n’obtient pas la berline. Stupide, vous dites? Et comment!

