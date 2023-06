Remplacer un Pathfinder 2017 : Nissan Frontier ou Toyota Tacoma 2024?

Je possède un Nissan Pathfinder 2017 que j’ai acheté alors qu’il avait 25 000 km au compteur et qui affiche aujourd’hui 155 000 km. Jusqu’à maintenant, j’ai déboursé 14 000 $ en réparations (boîtier de transfert, joint d’étanchéité entre la transmission et le différentiel avant, système de climatisation, hélice de ventilateur du moteur, etc.) et à présent, c’est la transmission qui donne des signes de faiblesse.

Cette fois, je souhaite le remplacer par une camionnette plus fiable. Est-ce que le Nissan Frontier est plus solide que le Pathfinder? Ferais-je tout simplement mieux de patienter pour le Tacoma 2024? À noter que je remorque à l’occasion une roulotte de 4 000 lb.

Bonjour Guy,

Le Nissan Pathfinder de précédente génération n’a effectivement pas été remarquable au chapitre de la fiabilité. Les problèmes que vous avez rencontrés ne sont pas isolés, et s’accentuent dès que le véhicule est utilisé de façon un peu plus intensive, comme lors d’un remorquage. Ainsi, même si Nissan a vendu beaucoup de Pathfinder en raison d’une capacité de remorquage qui, sur papier, est supérieure à la moyenne, nombreux sont ceux qui en ont été déçus.

Je vous rassure donc tout de suite, le Frontier n’a absolument rien à voir avec le Pathfinder. Contrairement à votre véhicule actuel, le Frontier est une camionnette conçue sur un châssis à échelle et qui fait appel à des composants mécaniques robustes et éprouvés. Certes, vous n’y retrouverez pas le confort du Pathfinder dont la vocation est plus familiale, mais pour une bonne fiabilité et une solidité redoutable, il demeure un excellent choix.

Photo: Antoine Joubert

Évidemment, sa conception n’est pas entièrement nouvelle, puisqu’il repose sur les bases du modèle de précédente génération. Cela dit, son V6 ne rechigne pas à la tâche et sa consommation, bien que plus élevée que la moyenne, est honnête. Si vous préférez attendre le Tacoma, sachez d’abord que vous obtiendrez un quatre cylindres turbocompressé plutôt qu’un V6. Un choix mécanique qui pourrait vous faire économiser à la pompe, et qui fera probablement un bon boulot lors de vos remorquages. Hélas, nous n’avons pu en faire l’essai à ce jour, ne pouvant donc vous donner nos impressions.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Personnellement, je patienterais quelques mois de plus pour l’arrivée de la camionnette Toyota, ne serait-ce que le temps de voir si le produit est si épatant. Tout dépend de vous, puisque les délais pour le Frontier risquent aussi d’être considérables. Je vous conseille plutôt de vous rendre chez Nissan et chez Toyota, de faire un dépôt pour les deux modèles et d’attendre, le temps de voir comment les choses se passent. Dans un cas comme dans l’autre, vous trouverez satisfaction. Mais il vaut mieux prévoir le coup, puisque la demande est hélas plus forte que l’offre dans les deux cas.

