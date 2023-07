Est-ce que la valeur du Black Book reflète réellement la valeur marchande?

J’ai l’intention de changer de voiture et j’aimerais vendre en échange mon Toyota RAV4 hybride, évalué selon le Black Book entre 34 000 $ et 37 000 $. J’aimerais donc savoir à quelle somme je peux m’attendre en supplément par rapport au prix du Black Book, considérant le marché actuel.

Bonjour Patrick,

Avant tout, un mot pour préciser que le Black Book est un outil de travail pour grossiste, qui permet d’établir une valeur sur un véhicule d’occasion à prix de gros, et non pas à prix de détail. Or, depuis quelques années les valeurs établies dans ce livre sont très souvent erronées et ne reflètent aucunement la réalité. D’abord, parce que le phénomène de rareté a fait exploser les valeurs, mais aussi parce qu’en fonction des différents marchés canadiens, les valeurs fluctuent énormément.

Par exemple, la valeur d’une Chevrolet Bolt EV est plus forte au Québec qu’en Alberta, où les voitures électriques n’ont pas la cote. Les commerçants se servent donc de moins en moins de ce guide de référence, parce qu’ils doivent constamment s’adapter à une réalité de marché qui varie d’une région à l’autre, voire d’un marchand à l’autre.

Chose certaine, la flambée des prix générale à laquelle nous avons assisté au cours des deux dernières années s’estompe tranquillement. Les véhicules se vendent moins rapidement, la demande est moins forte et les moyens financiers des ménages québécois sont aussi moindres... Cela dit, dans le cas de votre véhicule, la demande demeure très élevée. À défaut de connaître son année, je peux vous dire que l’acheteur paiera forcément plus cher que le prix indiqué au Black Book.

Photo: Toyota

Maintenant, le meilleur moyen d’évaluer la somme que l’on devrait vous offrir est de visiter les sites de revente en trouvant des véhicules comparables. Retranchez ensuite entre 3 000 $ et 3 500 $ du prix demandé, et vous aurez grosso modo la valeur qu’un marchand devrait normalement vous offrir. En terminant, n’oubliez pas que sur un véhicule d’une telle valeur, vous pourrez récupérer l’équivalent des taxes et ainsi bénéficier d’une somme totale qui pourrait même dépasser légèrement sa valeur au détail. Par exemple, en vous proposant 35 000 $ pour un véhicule que l’on souhaiterait revendre 38 900 $, vous pourriez dans les faits obtenir 40 200 $ taxes incluses.

Maintenant, certains marchands seront plus gourmands et tenteront de vous offrir une moindre somme afin de maximiser leur profit. Il en tient donc à vous d’évaluer si la proposition vous convient, toujours en considérant le prix du nouveau véhicule que vous convoitez.

