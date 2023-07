Frais de transport et de préparation gonflés : quels sont mes recours?

Dois-je prendre la garantie prolongée pour mon nouveau Toyota RAV4?

Je viens de recevoir mon nouveau Toyota RAV4 et on insiste beaucoup pour me vendre la garantie prolongée en me vantant ses mérites. Au début, je n’en voulais pas mais à présent, je suis hésitante. Merci de m’éclairer sur le sujet. -------------------------------------------- Bonjour Annie, Comprenez d’abord que l’insistance du concessionnaire …