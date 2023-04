Quelle voiture serait idéale pour une jeune étudiante avec un budget raisonnable?

Pour une étudiante, quelle première voiture recommandez-vous? Hyundai Accent 2011 ou Toyota Yaris 2009?

Je ne sais pas trop vers quoi me tourner.

Bonjour Mélanie,

Tout dépend bien sûr du budget, mais comme vous semblez le croire, une sous-compacte demeure la meilleure des formules. Maintenant, si l’idée est d’acheter une voiture afin de la garder longtemps, il peut valoir la peine de payer plus cher pour obtenir une voiture un peu plus récente. Cela dit, certaines autos comme la Yaris (qui a très bonne réputation) valent cher sur le marché d’occasion. On débourse actuellement le même prix pour un modèle 2018 que lors de son achat à l’état neuf. Et il faut reculer de pratiquement dix ans pour obtenir une Yaris qui serait vendue sous les 10 000 $.

Heureusement, il existe des bagnoles plus abordables comme l’Accent, la Rio ou la Mazda2 : petites, solides, amusantes et très peu coûteuses en entretien, elles peuvent faire un bon travail à prix raisonnable. J’ai toutefois un penchant pour la Nissan Micra 2015-2016, que vous pouvez aussi décrocher à un prix convenable.

Photo: Michel Deslauriers

Un des produits les plus fiables de la famille Nissan, très simple sur le plan technique et particulièrement amusant à conduire. Une voiture dont les coûts de possession sont minimalistes et avec une faible dépréciation, dans la mesure où l’entretien est fait de façon adéquate.

Pour une Micra 2015 d’environ 100 000 km avec boîte automatique, climatisation et groupe électrique, vous devrez débourser entre 9 000 $ et 10 000 $. Un prix certainement plus acceptable que celui d’une Yaris qui, pour un modèle équivalent, vous ferait facilement sortir 4 000 $ à 5 000 $ supplémentaires...

Si votre budget est limité, optez pour l’Accent, la Rio ou la Mazda2, en prenant soin de faire effectuer une inspection mécanique. Parce qu’avec des voitures âgées de plus de dix ans, peu importe la qualité initiale, il se pourrait qu’un entretien négligé au fil des ans entraîne de grosses dépenses, ce que vous ne voulez évidemment pas.

