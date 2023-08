Décapotable à bas prix : Chrysler 200 ou Pontiac G6?

En quête d’une décapotable à quatre places et à bas prix, j’hésite entre une Pontiac G6 2009 de 96 000 km vendue 6 600 $ ou une Chrysler 200 Limited 2012 de 103 000 km pour 7 900 $.

Selon vous, laquelle est la plus intéressante, considérant qu’elles sont toutes les deux en très bon état et qu’elles n’ont pas roulé l’hiver?

--------------------------------------

Bonjour Dominique,

Je vous dirige sans hésiter vers la Chrysler 200 qui, à tous les niveaux, est une meilleure automobile. D’abord, parce qu’elle héberge un V6 plus doux et performant que le moteur de 3,5 litres de la Pontiac, lequel n’était pas mauvais, mais clairement plus archaïque. Ensuite, la Chrysler vous offrira aussi une douceur de roulement supérieure et un confort accru, autant en ce qui a trait aux sièges qu’auxsuspensions. Soyez avertis, la 200 n’a rien d’une sportive et demeure très moyenne au chapitre de la maniabilité. Le roulis en virage est prononcé, vous forçant parfois à ralentir, mais sa conduite s’avère plus agréable que celle de la Pontiac.

Le problème de la Pontiac ne tient pas du fait qu’il s’agisse d’une G6, puisque ces voitures avaient plusieurs points positifs. Hélas, la conception du modèle cabriolet est l’une des pires que l’industrie automobile a pu voir dans les années 2000, au point de la qualifier de véritable citron. Le mécanisme du toit rigide est souvent défectueux, les panneaux de toit sont lourds et causent des soucis au fil du temps, sans compter qu’après nombre d’années, l’étanchéité de ce toit devient problématique. Ajoutons également que la rigidité structurelle de ces voitures est franchement mauvaise, transformant une auto au comportement honnête en une décapotable désagréable à conduire. Vous le constaterez d’ailleurs au son, les craquements provenant du toit et du châssis étant fréquents.

La Chrysler 200 n’est peut-être pas la plus impressionnante des décapotables, néanmoins elle ne devrait pas vous causer de soucis majeurs. Assurez-vous bien sûr de son état et de son bon entretien.

Bref, avec cette voiture, vous aurez une tranquillité d’esprit que la Pontiac ne pourrait vous procurer. Croyez-moi, jamais vous n’aurez été aussi heureux d’avoir déboursé 1 300 $ supplémentaires!

