Par quoi remplacer ma Cruze 2018, puisque Chevrolet a cessé sa production?

Je possède actuellement une Cruze 2018 affichant 216 000 km au compteur. J’ai toujours été satisfait avec les produits Chevrolet (Cavalier, Cobalt et Cruze), mais étant donné que GM a cessé la production de la Cruze, je ne sais pas trop vers quel modèle me tourner.

Mon budget maximal tourne autour de 25 000 $ avant taxes. Notez que je change de véhicule tous les cinq ans puisque je roule environ 40 000 km par année.

---------------------------------------------------

Bonjour François,

Si vous tenez mordicus à une berline équivalente à la Chevrolet Cruze, votre meilleure option est de vous tourner vers les voitures coréennes. En somme, la Hyundai Elantra ou la Kia Forte, qui peuvent être offertes à moins de 25 000 $ avec un équipement décent. Ces deux voitures s’accompagnent d’une garantie de base de cinq ans ou 100 000 km, supérieure à celle de la concurrence.

Autrement, vous pourriez jeter un œil du côté de la Nissan Sentra, très compétitive elle aussi, et proposant un confort remarquable pour une faible consommation de carburant. Mazda vend également sa Mazda3 en version GX à moins de 25 000 $, mais à condition de choisir un modèle à boîte manuelle. Sinon vous dépasserez votre limite budgétaire de quelques centaines de dollars.

Hélas, les autres berlines que sont les Honda Civic, Toyota Corolla et Volkswagen Jetta coûtent plus cher en plus d’être difficilement accessibles.

Photo: Chevrolet

Sachez toutefois que Chevrolet est sur le point de débarquer avec un produit qui pourrait peut-être vous convenir, le Trax de nouvelle génération. Un véhicule à roues motrices avant, doté d’un petit moteur à trois cylindres turbo de 1,2 litre, lequel aurait une consommation moyenne d’environ 7 L/100 km.

Certes, ce véhicule n’est pas une berline traditionnelle, mais il peut constituer une belle alternative à la Cruze. L’avantage de ce produit se situe bien sûr au chapitre de la polyvalence et du couple initial. Si son moteur n’est pas très puissant, il peut en revanche se montrer fort agréable en milieu urbain comme à vitesse de croisière.

Le Chevrolet Trax pourra être livré pour moins de 25 000 $, si vous n’êtes pas trop exigeant au sujet des options. Vous y trouverez de toute manière un environnement très moderne avec une planche de bord entièrement numérique, munie des dernières technologies. Le véhicule arrivera chez les concessionnaires d’ici quelques semaines à peine.

À voir aussi : les véhicules qui offrent un bon rapport qualité/prix