Une Chevrolet Cruze pour remplacer une Pontiac Vibe?

J’ai en location une Chevrolet Cruze 2LT RS 2015 de 50 000 km que nous aimerions racheter à 11 000 $ pour remplacer la Pontiac Vibe 2009 de mon conjoint. De mon côté, j’hésite entre la Cruze 2019 et le Buick Encore, mais mon conjoint vote plutôt pour le Hyundai Kona. Qu’en dites-vous?

Bonjour Annie,

Il est certain que le rachat de votre Cruze, si vous en êtes satisfaite, est une option valable. Vous la connaissez, vous l’avez vous-même entretenue, et sa valeur de rachat est raisonnable, surtout compte tenu de son kilométrage. Alors oui, allez-y.

Maintenant, je n’oserais pas affirmer que la Cruze sera aussi fiable et durable que la Pontiac Vibe qui, j’en suis certain, vous a donné entière satisfaction. Un entretien minutieux des éléments mécaniques est de mise, notamment pour préserver le turbocompresseur qui peut vous faire faux bond s’il est mal lubrifié. Je vous recommande également l’utilisation d’une essence super plus propre, qui contribuera à long terme à réduire la consommation et à optimiser les performances, vous évitant aussi un coûteux nettoyage du système d’injection.

Quant à l’achat d’un nouveau véhicule, vous serez à mon sens mieux servie par la Cruze que par le Buick Encore. Un produit plus moderne et confortable. À moins bien sûr que vous ne recherchiez qu’un véhicule citadin. Parce que l’Encore est agréable pour sa position de conduite et sa maniabilité en milieu urbain, mais devient moins intéressant lorsqu’il faut effectuer de longs trajets sur l’autoroute. Dans les deux cas, sachez cependant que ces modèles sont en fin de carrière. La Cruze en est à sa dernière année de commercialisation tandis que le Buick Encore sera revampé complètement en cours d’année 2020. Cela n’impacte pas sur la qualité du produit, mais plutôt sur la dépréciation, qui sera alors plus forte.

En ce qui concerne la Hyundai Kona, il s’agit d’un choix judicieux. Un véhicule bien adapté, amusant, plus convaincant que l’actuel Buick Encore. Si vous avez envie d’un petit VUS urbain, il s’agit d’une excellente option. En allant du côté de Hyundai, vous pourriez en profiter pour jeter un œil à l’Elantra, tout aussi convaincante que la Chevrolet Cruze et faisant souvent l’objet de promotion. Il ne tient donc qu’à vous de savoir si vous préférez le confort et la stabilité d’une berline ou la position de conduite et la maniabilité en ville d’un petit VUS.