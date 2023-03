10 modèles de véhicules les plus ciblés par les voleurs de catalyseurs

L’explosion des vols de catalyseurs sur les véhicules depuis 2021 ne s’estompe pas. Comme le rapportait le Journal de Montréal en début d’année, une recrudescence a été observée pendant le temps des Fêtes dans les régions de Montréal, des Laurentides et de Québec.

C’est le cas ailleurs au pays et en Amérique du Nord, en fait. Des vols se produisent même dans des stationnements bien éclairés et chez des concessionnaires automobiles. Et une grande variété de véhicules sont pris pour cible.

Les malfaiteurs sont attirés par les catalyseurs en raison des métaux précieux qu’ils contiennent, dont le platine, le palladium et surtout le rhodium, qui est extrêmement rare et convoité. Bien qu’il soit loin de son sommet historique de 35 000 $ l’once (dollars canadiens) enregistré en mars 2021, sa valeur actuelle s’élève à 12 300 $ l’once selon Metals Daily, ce qui est environ 4,5 fois le prix de l’or.

Aux États-Unis, la firme Carfax a récemment effectué une vaste analyse afin de déterminer les modèles de véhicules qui ont été le plus souvent victimes d’un vol de catalyseur en 2022. Hormis l’ajout du Toyota Tacoma et du Ford Explorer, la liste était plutôt similaire à celle de 2021 :

Les gros véhicules sont bien représentés pour deux raisons : leurs catalyseurs sont plus volumineux et la garde au sol accrue facilite le travail des voleurs. Toutefois, on peut voir que même des petites voitures comme le Prius et la Cruze sont parmi les plus grandes victimes. Das le cas de la Prius, ça s’explique par le fait que les catalyseurs des véhicules hybrides ont besoin de plus de métaux précieux car leur moteur à combustion fonctionne moins souvent et leur échappement ne devient pas aussi chaud.

Quelques conseils pour prévenir le vol de votre catalyseur

Découvrir un beau matin que votre catalyseur a été volé peut être très frustrant et troublant. En passant, vous le saurez tout de suite puisque votre véhicule deviendrait extrêmement bruyant et produirait beaucoup plus de fumée d’échappement qu’à l’habitude, sans parler que le moteur se comporterait de façon irrégulière à tous les régimes.

Le remplacement d’un catalyseur peut coûter plusieurs centaines, voire quelques milliers de dollars. Si votre police d’assurance auto ne le couvre pas, ça fait mal. Alors, pour éviter que votre catalyseur se fasse voler, il y a quelques précautions que vous pouvez prendre :

Rangez votre véhicule le plus souvent possible dans votre garage si vous en avez un;

Garez-le dans un endroit bien éclairé si vous devez le laisser à l’extérieur, sinon contre un mur ou près d’autres véhicules bas;

Songez à installer des lumières à détecteur de mouvement;

Faites buriner le NIV puis vaporiser votre catalyseur d’une peinture très visible qui résiste à la chaleur pour décourager les voleurs et diminuer les occasions de revente aux ferrailleurs;

Procurez-vous un dispositif antivol. Certains ressemblent à une cage en treillis métallique qu’on fixe avec des boulons soudés autour du catalyseur. Une courroie de Kevlar et de fils d’acier difficile à couper peut également être installée.

